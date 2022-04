Media: AS Meninggalkan Kewajibannya di Taiwan 

IslamTimes - Washington berutang miliaran pasokan pertahanan, laporan menunjukkan

Meskipun Taiwan membayar miliaran dolar kepada produsen pertahanan AS, Washington telah gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya dan masih belum mengirimkan peralatan militer senilai $14,2 miliar yang telah dipesan negara pulau itu sejak 2019, menurut laporan Defense News yang diterbitkan pada hari Kamis (14/4).Sumber staf kongres, outlet menyimpulkan bahwa penundaan telah terjadi karena gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.Sementara itu, beberapa anggota parlemen AS khawatir bahwa keterlambatan pengiriman pertahanan Washington telah membahayakan keamanan Taiwan dengan merusak kemampuannya untuk mencegah potensi invasi China.“Kita perlu memastikan bahwa kita memberi Taiwan bantuan yang mereka butuhkan sehingga mereka tidak rentan terhadap [agresi Beijing]. Kita sebaiknya tidak melupakan Taiwan karena tindakan China semakin provokatif,” kata Perwakilan AS Steve Chabot pekan lalu di tengah pertemuan khusus yang didedikasikan untuk jaminan simpanan tiga tahun.Menurut spreadsheet yang diperoleh Defense News, Taiwan telah membayar $8 miliar untuk 66 jet tempur F-16 tetapi masih menunggu pengiriman pesawat tersebut. Peralatan militer lainnya yang dijanjikan tetapi tidak pernah dikirimkan termasuk komponen sistem rudal Patriot, rudal Stinger, torpedo kelas berat, dan sistem roket artileri mobilitas tinggi. Taipei juga dibiarkan tanpa pod pengintaian baru dan sistem komunikasi informasi lapangan.Pekan lalu, duta Taiwan untuk Washington, Hsiao Bi-khim, berbicara kepada anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR AS dan mendesak mereka untuk mengatasi tunggakan tersebut. Dia juga meminta anggota parlemen untuk mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam latihan angkatan laut Amerika yang diadakan secara teratur di lepas pantai Hawaii.Taiwan adalah negara kepulauan independen yang terletak di Samudra Pasifik, 95 mil jauhnya dari daratan China. Sebagian besar negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei sejak Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan sedang mengupayakan penyatuan kembali dengan China daratan. Amerika Serikat telah lama berkomitmen untuk melindungi kemerdekaan Taiwan.[IT/r]