AS Mencoba Melukiskan David sebagai Goliath: Amerika Sebenarnya Menjalankan Perang Ini

IslamTimes - Jangan kaget. Jurnalis Prancis Georges Malbrunot telah menimbulkan kegemparan dengan klaimnya bahwa “Amerika bertanggung jawab atas perang di lapangan di Ukraina. “Dan siapa yang bertanggung jawab? Ini orang Amerika. Aku melihatnya dengan mataku sendiri.” Ini perang AS, teman-teman. Selalu begitu. Rezim AS lainnya mengubah perang dalam rangkaian yang telah meninggalkan kematian, kehancuran, dan kekacauan di hampir setiap sudut dunia.

AS telah berada di sana sepanjang waktu, dan jika Anda berpikir mereka hanya sampai di sana sekarang untuk "membela Ukraina," Anda tidak dapat membantu. Ini telah direncanakan selama bertahun-tahun, puncak dari mantra Umpan dan Darah yang dianut oleh Zbigniew Brzezinski dan komplotan rahasia monster lainnya yang menguasai aparat kebijakan AS di akhir 70-an."Hal yang menarik adalah bahwa mereka mendapatkan bagian belakang mereka diserahkan kepada mereka, yang dapat Anda lihat jika Anda melihat di balik tabir yang dibangun dengan baik. Di depan publisitas, pabrik kebohongan CIA menyapu lantai dengan Rusia, berhasil menipu sejumlah besar orang di negara-negara inti (Komunitas Internasional yang dibanggakan) untuk berpikir bahwa hari sudah siang dan hari sudah malam. Peasy mudah bagi negara yang membujuk generasi perempuan untuk kematian mereka dari merokok, dengan menjual mereka sedikit 'Obor Kebebasan' selama tahun-tahun hak pilih.Tapi kemudian mereka selalu lebih baik dalam perang virtual daripada dalam hal nyata. Helikopter panik melarikan diri dari Saigon, Kabul dan tempat-tempat terkenal lainnya dapat membuktikan hal itu. Bukan berarti Vanguard of the Imperium akan dengan mudah melewati malam yang indah itu. Faktanya, kemenangan terbesar sejauh ini, dan tampaknya tidak ada banyak harapan untuk membalikkannya mengingat keadaan menyedihkan dari pengetahuan orang Amerika tentang sejarah mereka sendiri, adalah kesuksesan PR besar-besaran yang mengubah posisi David dengan Goliath.Orang Amerika sangat naif, benar-benar kekanak-kanakan, dalam keyakinan mereka yang dipijat dengan baik sehingga mereka mendambakan, jika bukan sudut alkitabiah, maka sudut pahlawan super untuk setiap cerita. Sama seperti di film-film. Bahkan jika itu adalah lelucon, penis yang cakap (jangan periksa ejaan itu, itu bukan salah ketik) yang dengan senang hati menambahkan peran lain ke kredit IMDb-nya. Foil sempurna, wadah kosong total.Terutama untuk mendapatkan semuanya mundur. Bukan Ukraina kecil yang menangkis Big Bad Russians. Ukraina belum menjadi negara merdeka untuk beberapa waktu. AS memulai invasi berujung NATO pada tahun 1990 paling lambat. Kemudian mereka merayap ke timur, mengejar perang perubahan rezim yang sama (kudeta adalah kata lama dan benar) dalam satu atau lain kedok di selusin negara yang berbeda di seluruh dunia.Ini adalah Rusia (dan dengan perluasan, semua korban kekaisaran di seluruh dunia) melawan AS, NATO dan barat kolektif. Dari Iran ke Vietnam ke Kuba ke Kongo ke Angola ke Aljazair ke Nikaragua ke Venezuela ke Honduras ke Libya ke Suriah ke Yaman ke Pakistan dan ke hadiah besar - Rusia (atau Cina). Ya, itu perang yang sama. Ya, AS/NATO adalah penghasutnya. Ya, mereka telah mendanai, melatih, dan melepaskan Nazi untuk tujuan ini.Mereka menggali lebih dalam (secara harfiah) di pangkalan NATO yang dibentengi, di depan, tepat di perbatasan Rusia. Apa yang tidak mereka duga adalah tanggapan sengit Rusia, yang membuat mereka terperanjat dengan celana jendral mereka. Mereka menghitung, dengan tidak bijaksana, bahwa Rusia tidak akan pernah mengambil Mariupol dan menangkap seorang jenderal AS. Dari Mariupol, hampir 35 mil dari perbatasan Rusia, mereka berangkat untuk mengarahkan perang ini dari benteng bunker yang tidak bisa ditembus. Dalam satu tahun atau lebih, barat juga akan memiliki rudal hipersonik.Jadi tidak, jangan repot-repot berpura-pura terkejut, terutama jika Anda berasal dari salah satu "demokrasi" barat yang berlumuran darah di seluruh dunia, yang oleh Paraig Pearse disebut "Kamu yang telah terburu-buru dan memegang , kamu yang telah menindas dan menyuap.”Jika Anda kesulitan mendapatkan pikiran Anda melewati Big Bad Russia…. Nah, matikan TV Anda terlebih dahulu. Cobalah untuk menemukan beberapa berita nyata dan pelajari beberapa sejarah nyata. Dan jika Anda bukan seorang penentang pajak, atau jika Anda tidak menghabiskan setiap menit untuk meletakkan tubuh Anda di depan beberapa tank menuju satu atau negara lain yang penuh dengan orang kulit hitam, Anda mungkin ingin menceritakan sedikit tentang betapa mengerikannya Rusia. . Uang Anda benar-benar untuk membayar omong kosong ini. Anda juga mungkin, seperti Dr. King, menolak hukuman “tanpa terlebih dahulu berbicara dengan jelas kepada penyedia kekerasan terbesar di dunia saat ini.” Itu lebih dari 50 tahun yang lalu, tetapi juara yang tidak terbantahkan masih berkuasa.Sumber-sumber revolusioner dari Kuba, China, Bolivia, Venezuela, dan Vietnam, tidak bingung tentang siapa David dan siapa Goliat dalam cerita ini. Juga tidak ada korban lain dari upaya kudeta tanpa akhir dan perang perubahan rezim yang dilancarkan oleh AS dan doppelganger NATO yang menggunakan steroid. Orang-orang Libya, Suriah, Yaman, Afghanistan, Pakistan, hampir seluruh Afrika dan Amerika Selatan. Dalam tindakan berani Rusia, mereka melihat seseorang akhirnya melawan pengganggu dan sponsor terorisme yang tak terbantahkan di planet ini. Dengan kucing yang jelas keluar dari kantong, sekarang saatnya untuk menutup barisan melawan bahaya nyata yang dihadapi dunia.Daniel Patrick Welch adalah penulis komentar dan analisis politik. Juga seorang penyanyi dan penulis lagu, dia tinggal dan menulis di Salem, Massachusetts bersama istrinya. Bersama-sama mereka menjalankan The Greenhouse School. Dia telah bepergian secara luas, berbicara lima bahasa dan belajar Sejarah dan Sastra Rusia di Universitas Harvard. Welch juga muncul sebagai tamu di beberapa saluran TV dan radio untuk berbicara tentang topik-topik urusan luar negeri dan analisis politik--seputar pekerjaannya sehari-hari. Dia menulis artikel ini untuk situs web Press TV.[IT/r]