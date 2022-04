Pentagon Mengklaim Ukraina Menyerang Kapal Perang Rusia dengan Rudal

IslamTimes - Pentagon telah mengklaim pasukan Ukraina menyerang kapal perang Rusia Moskva dengan dua rudal Neptunus, menyebabkannya terbakar dan tenggelam di Laut Hitam, yang tampaknya meningkatkan perang psikologisnya melawan kampanye militer Rusia di Ukraina.

“Kami dapat mengkonfirmasi kapal Rusia Moskva dihantam oleh dua rudal Neptunus Ukraina,” kata seorang pejabat senior Pentagon kepada The Hill pada hari Jumat (15/4).Pejabat itu menambahkan bahwa AS yakin ada korban Rusia, tetapi menambahkan bahwa jumlahnya tidak jelas.Kementerian pertahanan Rusia pada hari Kamis (14/4) mengatakan bahwa Moskva tenggelam di lautan badai setelah kebakaran semalam menyebabkan amunisi yang disimpan kapal meledak tetapi tidak menyebutkan serangan.Angkatan Laut Rusia kemudian berusaha untuk menarik kapal ke pelabuhan di semenanjung Krimea untuk perbaikan, tetapi tenggelam.Namun Ukraina mengklaim telah meluncurkan serangan rudal di Moskow dari pantai, yang merobek kapal era Soviet.“Apa yang keluar dari Washington adalah perang psikologis, tidak lebih,” kata Don DeBar, seorang jurnalis yang berbasis di New York.“Bahkan tanpa Rusia, dan dengan bantuan AS, Ukraina tidak dapat memproyeksikan kekuatan ke timur selama 8 tahun terakhir. Sekarang Rusia telah menghancurkan pertahanan udara, dan tampaknya, mereka juga menghancurkan batalyon fasis Azov,” katanya kepada Press TV."Ukraina sendiri mengatakan bahwa Rusia telah memotong ke Kiev dan beberapa kota lain di Barat," tambahnya.Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari memerintahkan “operasi militer khusus” di wilayah Donbas Ukraina untuk “membela orang” yang menjadi sasaran “genosida” di sana terhadap pasukan pemerintah, menekankan bahwa Moskow “tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.”Presiden AS Joe Biden menyebut tindakan Rusia itu sebagai "serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan," dan media Amerika menggambarkannya sebagai serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak serangan Perang Dunia Kedua oleh Rusia.[IT/r]