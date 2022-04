China Peringatkan Rencana AS untuk Menghasut 'Tragedi' Gaya Ukraina di Asia

IslamTimes - China mengecam AS karena mencoba menghasut ketegangan regional seperti Ukraina di Indo-Pasifik, meminta mitranya dari Vietnam untuk bergabung dengan upaya Beijing untuk mempromosikan “perdamaian regional” dalam menghadapi upaya permusuhan Amerika.

“Amerika Serikat telah mencoba untuk menciptakan ketegangan regional dan memprovokasi konfrontasi dengan mendorong strategi Indo-Pasifik,” kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi selama percakapan telepon dengan Bui Thanh Son dari Vietnam seperti dikutip dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Beijing.“Ini akan sangat merusak pembangunan damai yang diraih dengan susah payah di kawasan dan mengikis kerja sama regional yang telah menjadikan ASEAN sebagai intinya,” tegas Wang, merujuk pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. “Kita tidak bisa membiarkan mentalitas Perang Dingin kembali ke kawasan dan tragedi Ukraina terulang di sekitar kita.”Wang menyoroti pentingnya kontribusi yang dapat dibuat bersama oleh kedua negara menuju perdamaian regional, dengan mengatakan masalah Ukraina “sekali lagi membuat negara-negara Asia menyadari bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas sangat berharga dan terlibat dalam konfrontasi kelompok akan menyebabkan risiko tanpa akhir.”Pernyataan itu muncul ketika AS dan sekutu Eropanya telah memberikan tekanan pada China atas penolakannya untuk menyebut operasi militer Rusia di Ukraina sebagai “perang.” Sebaliknya, Beijing telah mendukung “masalah keamanan yang masuk akal” Rusia dan menyalahkan Washington dan sekutunya dalam aliansi militer NATO yang dipimpin AS atas konflik tersebut.Vietnam juga bergabung dengan China dan lebih dari 30 negara lain untuk abstain dari pemungutan suara pada resolusi PBB yang mengutuk Rusia atas operasi militernya di Ukraina dan krisis kemanusiaan yang berkembang di sana, yang sebagian besar meningkat dengan transfer senjata besar-besaran ke negara itu oleh AS dan sekutu Eropanya.Vietnam sedang dirayu oleh AS—yang telah berjanji untuk meningkatkan hubungannya dengan Hanoi dan lainnya di kawasan itu—sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifiknya yang ditujukan untuk melawan China.Menurut pernyataan kementerian luar negeri, diplomat top Vietnam juga menyambut baik peran China dalam memfasilitasi pembicaraan damai untuk mengakhiri konflik di Ukraina dan menunjuk pada posisi identik kedua negara dalam masalah tersebut.Diplomat top Beijing lebih lanjut menyerukan penandatanganan awal kode etik untuk Laut China Selatan, di mana China memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan sejumlah negara Asia Tenggara.Dia juga menggarisbawahi bahwa situasi di Laut China Selatan “secara umum tetap stabil dengan upaya bersama China dan negara-negara ASEAN” dan menuduh “beberapa kekuatan di luar kawasan dengan motif tersembunyi” menginginkan situasi yang tidak stabil di jalur air.Wang, sementara itu, telah bertemu dalam beberapa pekan terakhir dengan rekan-rekannya dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Myanmar.Dorongan diplomatik datang menjelang tur Asia Tenggara oleh Perdana Menteri Jepang sekutu AS Fumio Kishida akhir bulan ini.Kishida diperkirakan akan mengunjungi Thailand, Indonesia dan Vietnam, dalam misi yang bertujuan untuk memperluas kerja sama Tokyo dengan Kiev dalam konflik Ukraina dan “visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di tengah kebangkitan China,” lapor kantor berita Jepang Kyodo.Taiwan menjanjikan hubungan AS yang lebih dalam setelah Beijing mengecam kunjungan anggota parlemen ASPerkembangan itu terjadi ketika China Taipei (Taiwan) bereaksi terhadap latihan angkatan laut terbaru China di dekat wilayah pulau setelah kunjungan terakhir oleh sekelompok anggota parlemen Amerika, bersikeras bahwa ancaman militer China terhadap pulau sekutu AS hanya akan meningkatkan dukungan Washington dan “ demokrasi lainnya.”China menyatakan pada hari Jumat bahwa mereka melakukan latihan militer di sekitar Taiwan, bertepatan dengan kunjungan delegasi Kongres AS ke pulau itu, dengan Beijing menyalahkan para pengunjung atas meningkatnya ketegangan dengan perjalanan "provokatif" mereka.Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa militernya mengirim fregat, pembom, dan pesawat tempur ke Laut Cina Timur dan daerah sekitar Taiwan.“Operasi ini sebagai tanggapan atas rilis sinyal yang salah baru-baru ini oleh Amerika Serikat mengenai masalah Taiwan,” katanya, tanpa menyebut delegasi Amerika yang berkunjung.“Tindakan dan trik buruk AS benar-benar sia-sia dan sangat berbahaya. Mereka yang bermain api akan membakar diri mereka sendiri,” tambahnya.Dalam sebuah pernyataan hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Taipei mengecam reaksi "bandel dan konyol" Beijing terhadap kunjungan itu, yang pertama oleh sekelompok anggota parlemen AS tahun ini.Beijing menyalahkan legislator AS, termasuk ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Bob Menendez, atas meningkatnya ketegangan. China mengklaim wilayah pulau itu sebagai miliknya.Taiwan akan terus memperdalam kerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang berpikiran sama untuk mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan mencegah “ekspansi berkelanjutan” China, lanjut kementerian itu.Pemerintahan Biden telah berulang kali membual tentang komitmennya yang “kokoh” terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, dan meskipun AS tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei, ia tetap menjadi pendukung internasional dan pemasok senjata terpenting di pulau itu.[IT/r]