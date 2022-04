AS Menarik Kembali Rincian Serangan di Pangkalannya di Suriah, Mengisyaratkan Serangan Orang Dalam

IslamTimes - Militer AS telah mencabut klaim sebelumnya bahwa pangkalan yang didudukinya di Suriah timur menjadi sasaran artileri atau jenis proyektil lain, sekarang mengakui bahwa ledakan awal bulan ini yang melukai beberapa tentara diakibatkan oleh pekerjaan orang dalam.

Sekarang diyakini serangan 7 April dilakukan oleh "penempatan bahan peledak yang disengaja" oleh satu atau lebih individu di area penyimpanan amunisi dan fasilitas pancuran di pangkalan, AP melaporkan pada hari Jumat (15/4) mengutip pernyataan yang dikeluarkan Kamis oleh lembaga tersebut. disebut Operation Inherent Resolve command yang mengawasi operasi militer ilegal AS di Suriah dan Irak.Pernyataan itu lebih lanjut menambahkan bahwa insiden itu masih dalam penyelidikan tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.Referensinya pada "penempatan yang disengaja" dari bahan peledak di pangkalan militer, bagaimanapun, menunjukkan kemungkinan infiltrasi dan penyimpangan keamanan pangkalan atau bahkan serangan orang dalam, menandai perkembangan baru dalam perlawanan terhadap pasukan AS yang mengganggu di Suriah.Dalam pengumuman aslinya pada 7 April, komando mengklaim pangkalan di provinsi Dayr al-Zawr Suriah - yang dikenal sebagai Green Village - menerima dua kali "tembakan tidak langsung" yang menghantam dua bangunan pendukung, menambahkan bahwa empat tentaranya menderita " cedera ringan dan kemungkinan cedera otak traumatis.”Green Village terletak di dalam wilayah yang dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang disponsori AS dan dipimpin oleh Kurdi, dan terletak di utara Sungai Efrat.Kembali pada bulan Januari, pasukan AS tampaknya menggagalkan serangan roket yang menargetkan pangkalan Green Village, sehari setelah koalisi pimpinan AS mengatakan pangkalan itu ditargetkan oleh delapan tembakan tidak langsung.AS mempertahankan kekuatan beberapa ratus tentara dan perangkat keras militer di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.Mantan Presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah dengan bantuan proksinya dan keterlibatan langsung dalam kampanye teroris yang didukung asing melawan Damaskus, pemerintah AS kini telah meningkatkan perang ekonominya di negara Arab.[IT/r]