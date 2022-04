Rusia Memperingatkan AS; Jangan Mempersenjatai Ukraina Lebih Lanjut

Mariupol (BBC).

Islam Times - Rusia telah mengirim catatan diplomatik resmi kepada pemerintahan Biden yang memperingatkan AS agar tidak mempersenjatai lebih lanjut Ukraina, CBS News melaporkan.

Catatan yang mengungkapkan kekesalan Moskow atas keputusan Presiden Biden menyetujui transfer senjata ke Ukraina itu dikirim ke Departemen Luar Negeri dan menggunakan jenis bahasa sama kala Rusia menolak upaya Barat mendukung militer Ukraina melawan pasukan Rusia.Menteri Luar Negeri Antony Blinken sebelumnya menggambarkan strategi itu sebagai langkah meningkatkan pengaruh Kyiv di meja perundingan demi menemukan akhir konflik. The Washington Post pertama kali melaporkan catatan diplomatik dari Rusia ke AS, dan mengutip pejabat Rusia yang mengatakan pengiriman senjata dapat membawa "konsekuensi yang tidak dapat diprediksi."Catatan itu muncul ketika minggu ini Presiden Biden menyetujui perluasan jenis bantuan militer AS untuk Ukraina, termasuk senjata senilai $800 juta termasuk artileri seperti howitzer jarak menengah."Kami tidak akan mengkonfirmasi korespondensi diplomatik pribadi apa pun," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. “Apa yang dapat kami konfirmasikan adalah bahwa, bersama dengan sekutu dan mitra, kami memberikan bantuan keamanan senilai miliaran dolar kepada Ukraina, yang digunakan mitra Ukraina kami untuk efek luar biasa mempertahankan negara mereka dari agresi Rusia yang tidak beralasan dan tindakan kekerasan yang mengerikan."Sejauh ini AS telah menggelontorkan total $ 2 miliar bantuan militer ke Ukraina sejak Presiden Biden menjabat, menurut Gedung Putih. Putaran bantuan terbaru minggu ini termasuk 800 rudal anti-pesawat Stinger dan 2.000 Javelin, dan howitzer 155-mm, merupakan peningkatan artileri jarak jauh Ukraina yang akan membantu mereka berhadapan dengan Rusia.Bulan lalu, Kongres menyetujui 13 miliar dolar dalam bantuan keamanan ke Ukraina, yang Gedung Putih dapat terus gunakan untuk alokasi bantuan lebih lanjut."Anda tahu, kami tidak akan dapat mengiklankan setiap keamanan yang kami berikan karena sekutu dan mitra kami memasok ke Ukraina melalui kami, tetapi senjata dan amunisi canggih mengalir setiap hari," kata Biden pekan lalu dalam pidato di Konferensi Legislatif Serikat Pekerja Gedung Amerika Utara.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Jumat mengatakan bahwa dunia harus siap menghadapi kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir taktis melawan Ukraina. Rusia kini telah berperang di Ukraina selama 50 hari.Seorang pejabat senior pertahanan mengkonfirmasi kapal penjelajah Rusia Moskva yang tenggelam di Laut Hitam dihantam oleh dua rudal anti-kapal Neptunus yang ditembakkan Ukraina.[IT/AR]