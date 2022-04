Korea Utara Mengatakan Telah Menguji Senjata Berpemandu Taktis Baru

Islam Times - Korea Utara telah melakukan uji coba senjata berpemandu taktis jenis baru yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur nuklirnya, media pemerintah melaporkan pada Minggu, beberapa hari setelah negara itu melaksanakan peringatan negara terbesarnya tanpa parade militer yang biasa dijadikana ajang mengungkap sistem senjata provokatif.

Uji coba tersebut, peluncuran senjata putaran ke-13 oleh Pyongyang tahun ini, dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara akan segera melakukan provokasi lebih besar seperti uji coba nuklir dalam upaya memperluas persenjataan negara dan meningkatkan tekanan pada saingannya di tengah diplomasi yang terhenti.Kantor Berita Pusat Korea resmi mengatakan pemimpin Kim Jong Un dan pejabat tinggi lainnya mengamati peluncuran tersebut. Dikatakan bahwa senjata yang diuji memiliki “signifikansi besar dalam meningkatkan daya tembak unit artileri jarak jauh garis depan secara drastis, meningkatkan efisiensi dalam pengoperasian nuklir taktis (Korea Utara) dan diversifikasi misi daya tembak mereka.”KCNA tidak merinci, tetapi penyebutan kata "nuklir taktis" menunjukkan bahwa senjata itu kemungkinan mampu membawa hulu ledak nuklir medan perang yang dapat mengenai sasaran strategis di Korea Selatan, termasuk instalasi militer AS. Dispatch KCNA tidak mengatakan kapan dan di mana peluncuran itu terjadi.“Korea Utara sedang mencoba untuk menyebarkan tidak hanya rudal nuklir jarak jauh yang ditujukan ke kota-kota Amerika tetapi juga senjata nuklir taktis untuk mengancam Seoul dan pangkalan AS di Asia,” kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul seperti dilaporkan ABC News. “Tujuan Pyongyang kemungkinan melebihi pencegahan dan kelangsungan hidup rezim. Seperti Rusia yang menggunakan ketakutan bahwa mereka dapat menggunakan nuklir taktis, Korea Utara mungkin menginginkan senjata semacam itu untuk pemaksaan politik, eskalasi medan perang, dan membatasi kesediaan negara lain untuk campur tangan dalam konflik.”Beberapa pengamat berspekulasi bahwa senjata yang diuji pada hari Minggu mungkin versi yang lebih kecil dan lebih ringan dari rudal KN-23 berkemampuan nuklir Korea Utara yang memiliki kemampuan manuver tinggi dan penerbangan dengan lintasan lebih rendah yang bertujuan untuk mengalahkan sistem pertahanan rudal. Yang lain mengatakan itu bisa menjadi rudal baru yang menggabungkan karakteristik teknis KN-23 dan rudal balistik jarak pendek lain yang disebut KN-24.Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa mereka telah mendeteksi dua peluncuran proyektil dari kota pantai timur Hamhung pada Sabtu pagi.Dikatakan proyektil terbang sekitar 110 kilometer (68 mil) pada puncak 25 kilometer (16 mil) dan pada kecepatan maksimum 4 Mach. Pernyataan itu mengatakan otoritas intelijen Korea Selatan dan AS sedang menganalisis rincian tambahan dari peluncuran. Kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan para pejabat telah bertemu dua kali akhir pekan ini untuk membahas kegiatan militer Korea Utara.Korea Utara telah memulai tahun ini dengan serangkaian uji coba senjata, termasuk uji terbang pertama rudal balistik antarbenua sejak 2017. Pejabat Korea Selatan dan AS mengatakan Pyongyang dapat segera meluncurkan provokasi tambahan seperti uji coba ICBM lainnya, peluncuran roket untuk memata-mata satelit ke orbit atau bahkan ledakan uji coba nuklir yang ketujuh dari jenisnya. Militer Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa Korea Utara sedang membangun kembali terowongan di tempat uji coba nuklir yang sebagian dibongkar beberapa minggu sebelum memasuki pembicaraan nuklir yang sekarang tidak aktif dengan Amerika Serikat pada 2018.Dispatch KCNA hari Minggu mengutip Kim yang menyajikan tugas yang tidak ditentukan untuk membangun kekuatan tempur nuklir Korea Utara dan kemampuan pertahanannya setelah memuji apa yang disebutnya kemajuan berturut-turut dalam upaya memperkuat kekuatan pencegahan perang negara itu.Kegiatan pengujian Korea Utara baru-baru ini melibatkan sistem senjata canggih yang Kim telah berjanji akan perkenalkan untuk mengatasi apa yang dia sebut permusuhan Amerika. Analis mengatakan Korea Utara dapat melakukan lebih banyak uji coba rudal setelah militer Korea Selatan dan AS memulai latihan tahunan mereka minggu ini karena Korea Utara memandangnya sebagai latihan invasi.[IT/AR]