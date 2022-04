Jajak Pendapat: Dukungan untuk Sanksi Anti-Rusia Turun 

IslamTimes - Jumlah warga Inggris yang mendukung sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia sebagai tanggapan atas serangan militernya di Ukraina telah menurun selama sebulan terakhir, menurut jajak pendapat baru.

Melonjaknya biaya hidup di Inggris tampaknya telah menutupi kekhawatiran terhadap Ukraina.Dilakukan oleh Redfield and Wilton Strategies, dan ditugaskan oleh The Sunday Telegraph, survei menunjukkan bahwa hanya 36% responden, yang disurvei minggu ini, siap menerima harga bahan bakar yang lebih tinggi untuk lebih merugikan Rusia – turun 14 poin persentase dari 50% di bulan Maret.Sepertiga dari warga Inggris yang disurvei menjawab negatif ketika ditanya apakah mereka bersedia membayar lebih untuk makanan guna membantu Ukraina menahan serangan Rusia. Hampir sama, bagaimanapun, mengatakan itu adalah pengorbanan yang layak dilakukan.54% responden melaporkan memburuknya situasi keuangan mereka pada tahun lalu, naik dari 42% dua bulan lalu, dan 62% mengatakan mereka memperkirakan masa depan akan lebih suram.Lebih dari dua pertiga orang Inggris mengatakan mereka belum menerima kenaikan gaji meskipun biaya hidup meningkat, dan sebagian besar dari mereka yang menerima kenaikan mengatakan itu tidak cukup untuk mengimbangi inflasi.Berdasarkan temuan terbaru ini, The Telegraph menduga bahwa kesengsaraan keuangan pribadi sekarang mungkin telah menutupi kekhawatiran atas serangan militer Rusia terhadap Ukraina di mata masyarakat umum di Inggris.Sejak 24 Februari, harga minyak telah melonjak ke tingkat yang tidak terlihat sejak 2008. Dan sementara mereka telah surut dalam beberapa minggu terakhir, emas hitam masih jauh lebih mahal daripada sebelum dimulainya konflik, dengan satu barel minyak mentah Brent naik lebih dari $111 pada hari Kamis.Tarif gas juga mengikuti tren kenaikan, dengan semua hal di atas diterjemahkan ke dalam tagihan energi dan harga gas yang lebih tinggi untuk individu dan bisnis di seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara. Peningkatan biaya transportasi telah memberikan efek knock-on, yang mengarah ke harga yang lebih tinggi untuk bahan makanan dan barang-barang lainnya.Inggris, yang pada awal Maret mengumumkan akan menghapus semua impor minyak Rusia pada akhir tahun, tidak terkecuali dalam hal meroketnya harga bahan bakar.Juru bicara bahan bakar untuk perusahaan jasa otomotif Inggris RAC, Simon Williams, mengatakan kepada media bahwa "Maret 2022 akan tercatat dalam buku sejarah sebagai salah satu bulan terburuk yang pernah ada dalam hal menaikkan harga." Dia juga mengatakan bahwa "untuk menggambarkan situasi saat ini yang dihadapi pengemudi di halaman depan sebagai 'suram'" akan menjadi "sesuatu yang meremehkan."Angka yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa inflasi di Inggris mencapai 7% tahun-ke-tahun di bulan Maret – level tertinggi sejak 1992.Para pejabat di Inggris mengakui sejak awal setelah dimulainya kampanye militer Rusia di Ukraina bahwa sanksi terhadap Moskow akan mengakibatkan pukulan balik ekonomi dan juga merugikan Inggris. London tetap melanjutkan langkah-langkah hukuman, dengan Menteri Luar Negeri Liz Truss berpendapat bahwa harganya akan jauh lebih tinggi jika Rusia mengambil alih Ukraina.Berbicara pada 27 Februari, Truss menekankan bahwa “rasa sakit yang akan kita hadapi di Inggris tidak seperti rasa sakit yang dihadapi orang-orang di Ukraina saat ini.”Inggris, bersama dengan AS, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia, dan beberapa negara lain telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Rusia, menargetkan, antara lain, aset bank sentralnya, sejumlah bank komersial terkemuka, dan seluruh industri. . Beberapa negara telah mengumumkan rencana untuk menghentikan impor energi Rusia, khususnya minyak dan batu bara.Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]