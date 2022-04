Laporan: Militer AS Menggunakan Konflik Ukraina untuk Mempersiapkan Perang Melawan Rusia dan China

IslamTimes - Militer AS menggunakan konflik Ukraina untuk “mempersiapkan pertempuran di masa depan melawan musuh besar seperti Rusia atau China," menurut Associated Press.

Kantor berita AS melaporkan pada hari Sabtu bahwa militer AS sedang berlatih untuk berperang di lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh kampanye militer Rusia melawan Ukraina yang diluncurkan sekitar dua bulan lalu.Tujuan dari latihan perang bulan ini di California adalah untuk mempersiapkan perang di masa depan melawan Rusia atau China, kata kantor berita itu.Laporan itu mengatakan para pemain peran dalam latihan di Pusat Pelatihan Nasional Fort Irwin di Gurun Mojave berbicara bahasa Rusia. Sekitar 4.500 tentara dari Brigade ke-2, Divisi Kavaleri ke-1 diadu melawan pasukan fiksi “Devonian” – latihan yang jelas-jelas mewakili Rusia – yang mengendalikan kota fiksi Ujen.Musuh menembakkan roket dan rudal dalam latihan tersebut, semuanya menggunakan kampanye disinformasi yang canggih untuk membuat “tuduhan palsu” terhadap pasukan AS. Para peserta “menyiapkan ponsel mereka untuk merekam dan memposting dengan cepat ke media sosial,” menurut laporan itu.“Saya pikir saat ini seluruh Angkatan Darat benar-benar melihat apa yang terjadi di Ukraina dan mencoba untuk belajar,” kata Sekretaris Angkatan Darat Christine Wormuth kepada AP. “Pengalaman Rusia-Ukraina adalah ilustrasi yang sangat kuat bagi Angkatan Darat kita tentang betapa pentingnya domain informasi.”Pada 24 Februari, Rusia memulai “operasi militer khusus” di wilayah Donbas Ukraina untuk membela orang-orang yang menjadi sasaran “genosida” di sana terhadap pasukan pemerintah, menekankan bahwa Moskow “tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.”[IT/r]