Anggota Kongres: Klaim Kejahatan Perang AS terhadap Rusia 'Sangat Munafik'

IslamTimes - Amerika Serikat perlu bergabung dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) jika ingin menyelidiki dugaan kekejaman Rusia di Ukraina, kata Perwakilan Demokrat Ilhan Omar, Minggu (17/4).

Rep Omar mempertanyakan bagaimana Presiden AS Joe Biden bisa menuntut Rusia atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina jika Washington bahkan bukan anggota pengadilan yang akan menangani penyelidikan.ICC dibuat oleh perjanjian 1998 yang dikenal sebagai Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional, diadopsi pada konferensi diplomatik di Roma, Italia pada Juli 1998, dan mulai berlaku pada Juli 2002. Meskipun Presiden AS Bill Clinton menandatanganinya pada 2000, dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkannya ke Senat untuk diratifikasi sampai pemerintah AS memiliki kesempatan untuk menilai fungsi Pengadilan.Tanda tangan itu kemudian ditarik oleh George W. Bush. Dengan demikian, AS tidak tunduk pada yurisdiksi pengadilan, artinya tidak terikat oleh keputusannya. Dan AS telah mengambil tindakan tambahan, baik dalam bentuk undang-undang maupun dengan perintah eksekutif, untuk melindungi personel tertentu dan militernya dari jangkauan pengadilan.Namun demikian, AS tidak malu-malu menargetkan musuh-musuhnya dengan pengadilan sebagai senjata.Omar berbicara tentang kontradiksi ini ketika dia membuat komentarnya.“Akan sangat munafik untuk mendukung penyelidikan ke Rusia sambil menentang keberadaan pengadilan sebagai non-anggota,” katanya kepada Business Insider.Pada hari Kamis (14/4), Omar memperkenalkan RUU di DPR agar AS bergabung dengan pengadilan, mengatakan cara terbaik untuk mendukung penyelidikan Rusia adalah dengan bergabung dengan badan internasional yang akan melakukan penyelidikan.Biden menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang di Ukraina. Pengadilan mulai menyelidiki konflik Ukraina beberapa hari setelah Moskow melancarkan serangan militernya pada Februari.Omar menunjukkan bahwa Washington masih belum bergabung dengan jajaran negara-negara yang tunduk pada yurisdiksi ICC.ICC yang berbasis di Den Haag memiliki 123 negara anggota. Rusia, yang tidak pernah meratifikasi perjanjian itu, menarik tanda tangannya dari Statuta Roma pada 2016, setelah pengadilan mengklasifikasikan pencaplokannya atas Krimea sebagai pendudukan. China dan Zionis Israel juga telah menolak untuk bergabung dengan ICC.Pada 24 Februari, Rusia memulai “operasi militer khusus” di wilayah Donbas Ukraina untuk membela orang-orang yang menjadi sasaran “genosida” di sana terhadap pasukan pemerintah, menekankan bahwa Moskow “tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.”Presiden AS Joe Biden menyebut tindakan Rusia itu sebagai "serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan," dan media Amerika menggambarkannya sebagai serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua.Biden menyebut Putin sebagai "diktator pembunuh" dan "penjahat murni," setelah menyebutnya "penjahat perang."Biden mengkritik Putin dan aksi militer Rusia di Ukraina, dengan mengatakan, "Poin umum saya adalah, Anda tahu, sekarang Anda memiliki Irlandia dan Inggris Raya... berdiri bersama melawan diktator pembunuh, preman murni yang mengobarkan perang tidak bermoral melawan orang-orang Ukraina."Biden sebelumnya menyebut Putin sebagai "penjahat perang" atas operasi militer di Ukraina.Rusia mengecam komentar itu sebagai "tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan."[IT/r]