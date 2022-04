Islam Times – Sumber-sumber keamanan Irak mengumumkan bahwa sebuah ledakan menghantam konvoi AS antara provinsi Babil Irak dan Al-Diwaniyah, Mehr News melaporkan.

Ledakan itu tidak meninggalkan korban dan tidak ada kelompok atau individu yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Ini bukan pertama kalinya konvoi militer AS menjadi sasaran di Irak.Kelompok mujahidin Ashab al-Kahfi baru-baru ini mempublikasikan video yang menargetkan konvoi logistik militer AS di ibukota Irak, Baghdad.Irak telah menyerukan penarikan tanpa syarat pasukan AS dari wilayah Irak.[IT/AR]