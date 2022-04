Laporan: Pelajar Muslim di AS Menghadapi Intimidasi Islamofobia Tingkat Tinggi

IslamTimes - Islamofobia telah berubah menjadi masalah mendesak di sekolah umum Amerika dengan siswa Muslim menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi tanpa henti, sebuah laporan baru mengungkapkan.

Laporan oleh Council on American-Islamic Relations (CAIR) mengatakan ratusan siswa Muslim yang terdaftar di sekolah-sekolah di negara bagian California, AS, menghadapi intimidasi dan diskriminasi Islamofobia tingkat tinggi oleh rekan-rekan mereka dan staf dewasa, termasuk guru.“Siswa Muslim dari segala usia telah dikucilkan dan diperlakukan dengan buruk di masa lalu karena keyakinan dan persepsi mereka, namun jelas salah, terkait dengan 9/11 dan tindakan terorisme lainnya,” Amr Shabaik, pengacara pengelola hak-hak sipil untuk CAIR cabang California, yang melakukan penelitian, seperti dikutip oleh Anadolu Agency.“Seringkali, peristiwa seperti itu bermanifestasi dalam bentuk intimidasi oleh siswa lain, kurangnya tindakan pencegahan dan pelaporan oleh pejabat sekolah, dan pelatihan yang tidak memadai bagi para pendidik tentang bagaimana memediasi atau mengurangi intimidasi berbasis agama, ras, dan etnis,” dia buru-buru menambahkan.Lebih dari setengah dari 700 siswa yang diwawancarai untuk penelitian ini [55,73 persen] mengatakan bahwa mereka merasa tidak aman, tidak diinginkan, atau tidak nyaman di sekolah karena identitas Muslim mereka.Studi tahun ini telah mengungkapkan tingkat tertinggi Islamofobia di sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah di AS sejak CAIR-California mulai melakukan survei pada tahun 2013.“Orang-orang telah melecehkan saya secara verbal karena menjadi Muslim,” kata seorang wanita muda, 18 tahun, dari Redwood City seperti dikutip dalam laporan survei. “(Mereka) mengejek saya dan Islam dan jilbab saya ditarik oleh teman sekelas tanpa alasan.”“Seorang siswi perempuan berusia 16 tahun dari Orange County melaporkan bahwa ‘gurunya menyerang [dia] di depan kelas [dia]’,” kata Shabaik. "Mengatakan hal-hal seperti 'teroris' dan 'kamu tidak pantas berada di sini'."[IT/r]