ISIS Memberitahu Anggotanya untuk Menggunakan Krisis Ukraina untuk Menyerang Barat

IslamTimes - Kelompok teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS/ISIL) telah meminta anggota dan pendukungnya untuk melakukan jihad melawan Eropa dan Zionis Israel sementara Barat terganggu oleh situasi di Ukraina, menurut pesan online yang dikutip oleh Times pada hari Senin (18/4).

Kelompok teror mendesak anggota untuk menyerang Barat sementara tergangguJihadis harus menyerang sementara mereka yang dianggap kelompok "pejuang salib" sedang berperang satu sama lain, kata juru bicara baru ISIS Omar al-Muhajir dalam pesan yang dirilis bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.Juru bicara kelompok teror itu mengatakan kepada pengikutnya untuk mempersenjatai diri, menyerukan kampanye balas dendam atas kematian pemimpin Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi – meskipun ia diduga dibunuh awal tahun ini dalam serangan AS, bukan oleh orang Eropa atau Zionis Israel.Pemimpin ISIS yang terbunuh, yang menggantikan pendiri dan sesama target serangan AS Abu Bakr al-Baghdadi, telah digantikan oleh Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi, dikatakan telah dipilih oleh pendahulunya untuk menjadi pemimpin kelompok berikutnya.Sementara Eropa Barat disibukkan dengan konflik Ukraina – dan juga apa artinya bagi pasokan energi – Zionis Israel sebagian besar tetap berada di luar konflik.Namun, telah meningkatkan serangan terhadap warga Palestina, sering melakukan serangan di Tepi Barat setelah dua serangan teroris oleh simpatisan ISIS. Lonjakan kekerasan memuncak dalam konfrontasi antara polisi Zionis Israel dan warga Palestina di masjid al-Aqsa pada hari Jumat, yang menyebabkan lebih dari 150 warga Palestina terluka.Sementara rekaman itu termasuk pembicaraan tentang "membebaskan" Yerusalem melalui pembentukan kekhalifahan - salah satu poin pembicaraan favorit kelompok itu - para ahli yang dikutip oleh Times tidak lagi percaya ISIS memiliki kemampuan untuk melakukan operasi besar di luar negeri. Dinyatakan secara resmi dikalahkan oleh Presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2019 dengan pembunuhan al-Baghdadi, kelompok itu telah diturunkan ke wilayah yang relatif kecil di Suriah, sebuah negara di mana ia pernah memegang wilayah yang signifikan, setelah bertahun-tahun pertempuran oleh Suriah. Angkatan Darat, Rusia, Iran, dan AS.Namun, sebuah cabang dari kelompok tersebut, yang dikenal sebagai ISIS-K, melakukan bom bunuh diri di bandara Kabul di Afghanistan selama upaya AS untuk mengevakuasi anggota layanannya dan meninggalkan negara itu setelah 20 tahun perang. Beberapa serangan di Eropa telah dikaitkan dengan simpatisan ISIS, termasuk pembunuhan brutal anggota parlemen Inggris David Amess.[IT/r]