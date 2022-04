Media: AS Berusaha Melacak Pengiriman Senjata ke Ukraina

IslamTimes - Pemerintah AS berusaha keras untuk melacak sejumlah besar "bantuan senjata mematikan" yang ditransfer ke angkatan bersenjata Ukraina dalam beberapa bulan terakhir, kata para pejabat kepada CNN, mencatat bahwa badan-badan intelijen memiliki kemampuan "hampir nol" untuk mengikuti pengiriman ke pengguna akhir mereka.

Meskipun senjata yang dikirim ke Ukraina merupakan “pasokan terbesar baru-baru ini ke negara mitra dalam konflik,” Gedung Putih semakin khawatir bahwa bantuan itu “mungkin berakhir di tangan militer dan milisi lain yang tidak ingin dipersenjatai AS, Seorang pejabat senior pertahanan mengatakan kepada CNN pada hari Selasa (19/4).“Kami memiliki ketelitian untuk waktu yang singkat, tetapi ketika memasuki kabut perang, kami memiliki hampir nol,” kata sumber lain yang diberi pengarahan tentang intelijen AS, menambahkan bahwa senjata itu jatuh “ke dalam lubang hitam besar, dan Anda hampir tidak memiliki akal sehat sama sekali setelah waktu yang singkat.”Terlepas dari “titik buta” itu – yang disarankan oleh outlet itu “sebagian besar karena kurangnya tentara AS di lapangan” di Ukraina dan portabilitas dari banyak senjata yang disediakan – pemerintahan Biden telah “memperhitungkan risiko” bahwa beberapa senjata Amerika akan pergi ke “tempat-tempat yang tidak terduga,” kata pejabat Pentagon lainnya.Perkiraan Barat untuk korban Ukraina dan rincian medan perang lainnya juga tetap "berkabut," tambah dua sumber intelijen, yang berarti Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya sering dipaksa untuk bergantung pada informasi dari pemerintah di Kiev, yang menurut mereka tidak selalu dapat diandalkan.“Ini perang – semua yang [pejabat Ukraina] lakukan dan katakan di depan umum dirancang untuk membantu mereka memenangkan perang. Setiap pernyataan publik adalah operasi informasi, setiap wawancara, setiap penampilan Zelensky yang disiarkan adalah operasi informasi,” kata sumber lain yang akrab dengan intelijen Barat, merujuk pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.Sejak Rusia melancarkan serangannya ke Ukraina pada akhir Februari, Washington telah memberikan lebih dari $2,6 miliar bantuan militer ke Kiev dan beberapa miliar lagi dalam bantuan kemanusiaan, sementara Presiden Joe Biden telah mengirim total $3,2 miliar sejak menjabat pada tahun 2020. Lebih dari 100.000 tentara Amerika juga telah dikerahkan untuk mendukung "sayap timur" NATO, sementara anggota individu dari blok militer juga telah menawarkan miliaran bantuan sendiri.Pada hari Selasa (19/4), Gedung Putih dilaporkan sedang mempertimbangkan satu lagi paket bantuan mematikan utama untuk Ukraina dalam persiapan untuk serangan Rusia di wilayah yang diklaim oleh republik Donbass, setelah mengizinkan $800 juta untuk artileri berat, drone, kendaraan lapis baja, helikopter militer dan peralatan baru lainnya minggu lalu. Namun, Pentagon telah menolak untuk merinci apa yang akan termasuk dalam transfer senjata berikutnya.[IT/r]