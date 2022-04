AS Mengirim Diplomat Tingkat Rendah ke Timur Tengah Setelah Blinken Gagal 'Meredakan Ketegangan'

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS mengirim dua diplomat senior ke wilayah tersebut dalam upaya untuk menenangkan ketegangan, lapor berita Walla Zionis 'Israel', mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Yael Lempert, penjabat asisten sekretaris Biro Urusan Timur Dekat Departemen Luar Negeri, dan Hady Amr, wakil asisten sekretaris untuk urusan Zionis 'Israel' dan Palestina, diperkirakan akan tiba di wilayah tersebut pada hari Rabu (20/4), laporan Walla menambahkan.Pejabat tingkat bawah Amerika akan bertemu dengan pejabat di al-Quds, Ramallah, Amman dan Kairo yang diduduki, menurut laporan itu.Seorang pejabat yang mengetahui masalah ini mengkonfirmasi berita perjalanan yang dilaporkan ke The Times of 'Israel.'Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang gagal selama perjalanannya ke kawasan itu tahun lalu untuk membantu meredakan ketegangan serupa setelah mereka semakin membesar ke dalam perang habis-habisan, memutuskan untuk mengirim delegasi tingkat rendah, Walla menjelaskan.Dalam konteks terkait, Blinken berbicara dengan para pemimpin dan diplomat tinggi di al-Quds, Ramallah dan Amman yang diduduki pada Selasa (19/4).[IT/r]