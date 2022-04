Media: Hubungan AS-Saudi Mendekati 'Titik Puncak' 

IslamTimes - Hubungan antara AS dan Arab Saudi yang kembali ke tahun 1945 tidak pernah seburuk ini, menurut sebuah laporan yang diterbitkan Rabu (20/4) di edisi cetak Wall Street Journal. Orang dalam di Washington dan Riyadh yang berbicara dengan surat kabar itu menyalahkan situasi tersebut pada keretakan pribadi antara Presiden AS Joe Biden dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Namun, baik Gedung Putih maupun Kerajaan secara resmi membantah adanya masalah.

Washington dan Riyadh secara resmi bersikeras semuanya baik-baik saja, tetapi laporan Wall Street Journal menunjukkan sebaliknya.Menurut outlet tersebut, putra mahkota telah meminta pengakuan dari Washington sebagai kepala negara yang akan datang, yang akan memberinya kekebalan dari penuntutan atas pembunuhan pembangkang Jamal Khashoggi pada 2018. Gedung Putih Biden telah menolak, mengangkat Khashoggi dalam pertemuan pertama dengan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan dan memperlakukan sang pangeran – yang dikenal dengan inisialnya MBS – dalam kapasitas resminya sebagai menteri pertahanan Arab Saudi.Kisah WSJ dibuka dengan deskripsi MBS "mengenakan celana pendek di istana tepi lautnya" dan mencari "nada santai" untuk pertemuan pertamanya dengan Sullivan pada September 2021, hanya untuk berakhir dengan "berteriak" pada orang Amerika itu dan menyuruhnya untuk melupakan peningkatan produksi minyak.Sullivan tidak membahas produksi minyak dengan MBS pada pertemuan September mereka dan “tidak ada teriakan,” juru bicara dewan keamanan nasional Adrianne Watson mengatakan kepada WSJ setelah artikel itu muncul online pada hari Selasa (19/4).Seorang pejabat di kedutaan Saudi di Washington menyebut pertemuan itu “ramah dan penuh hormat,” menambahkan bahwa selama 77 tahun terakhir AS dan Kerajaan memiliki “banyak ketidaksepakatan dan sudut pandang berbeda atas banyak masalah, tetapi itu tidak pernah menghentikan kedua negara dari menemukan cara untuk bekerja sama.”Hubungan Saudi-AS kembali ke pertemuan 1945 antara Presiden Franklin Delano Roosevelt dan Raja Abdul Aziz ibn Saud di atas kapal perang AS di Danau Pahit Besar Terusan Suez. Sebagai imbalan atas perlindungan militer AS, Saudi berjanji untuk mempertahankan aliran minyak yang stabil dan menjualnya dalam dolar, yang pada akhirnya memungkinkan munculnya “petrodollar.”Arab Saudi memimpin embargo minyak tahun 1973 terhadap AS, dengan alasan dukungan Washington untuk Zionis Israel dalam Perang Yom Kippur. Ini mengakibatkan krisis ekonomi AS terburuk sejak Depresi Hebat. Namun hubungan antara Washington dan Riyadh tidak pernah sesulit sekarang, menurut Norman Roule, yang digambarkan WSJ sebagai mantan pejabat senior intelijen AS di Timur Tengah yang mempertahankan hubungan dengan pejabat senior Saudi.Khashoggi, seorang pembangkang yang menulis kolom untuk Washington Post, pergi ke konsulat Saudi di Istanbul pada 2018 tetapi tidak pernah keluar. Investigasi kemudian menunjukkan dia dibunuh dan dipotong-potong, menyalahkan pejabat keamanan yang dekat dengan MBS. Sementara Presiden AS Donald Trump berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Saudi meskipun ada insiden mengerikan, Biden secara terbuka mencela Riyadh sebagai "paria" selama kampanye presiden pada 2019, dan sejak itu dilaporkan menolak untuk menawarkan konsesi besar apa pun kepada Saudi, menurut ke WSJ.Riyadh awalnya menanggapi Biden menggantikan Trump dengan mengakhiri perseteruan tiga tahun dengan Qatar dan membebaskan beberapa aktivis terkenal yang dipenjara setelah pelantikannya. Namun, dalam beberapa bulan, Kerajaan kehilangan kesabaran dengan terlalu banyak tuntutan AS, kata WSJ.Juli lalu, Pangeran Khalid bin Salman mempersingkat perjalanannya ke Washington ketika permintaannya untuk lebih banyak pertahanan udara tidak membuahkan hasil. AS telah menghapus beberapa sistem anti-rudal Patriot dari Arab Saudi bulan sebelumnya, dengan alasan kebutuhan pemeliharaan. Sementara itu, pemberontak Houthi meningkatkan jumlah serangan rudal dan pesawat nir awak terhadap Kerajaan dan UEA, berusaha untuk mengakhiri keterlibatan mereka di Yaman. Salah satu tindakan paling awal pemerintahan Biden adalah mencabut penunjukan Houthi sebagai teroris, yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri di bawah Trump.Sejak itu, Riyadh telah membatalkan rencana kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken. MBS juga dilaporkan menolak untuk mengambil bagian dalam undangan 9 Februari dengan Biden dan ayahnya, Raja Salman.Saudi “kecewa” pada penarikan AS dari Afghanistan Agustus lalu, tidak menyetujui upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran, dan “merasa” pada anggapan Washington bahwa mereka akan sejalan dengan apa pun yang diputuskan AS, menurut WSJ.Kerajaan telah menolak tuntutan AS untuk meningkatkan produksi minyak untuk menurunkan harga global dan menebus embargo Washington terhadap Rusia. Harga minyak melonjak setelah AS mengumumkan sanksi terhadap Moskow pada awal Maret, atas konflik di Ukraina. Biden sejak itu mencoba menyalahkan permasalahan di pompa pada "kenaikan harga Putin," meskipun kebanyakan orang Amerika tetap tidak yakin.Sementara itu, Riyadh tidak mengajukan keberatan kepada Rusia yang menjual minyaknya ke China dan India dalam mata uang mereka sendiri, menimbulkan keraguan pada kelangsungan jangka panjang petrodollar. Sejak itu AS telah mengurangi tuntutannya juga, meminta Saudi hanya untuk tidak melakukan apa pun yang akan merugikan upaya Barat untuk membantu Kiev, WSJ melaporkan mengutip seorang pejabat senior AS.[IT/r]