Evakuasi Capitol AS karena Alarm Palsu Menimbulkan Ketakutan dan Kemarahan

IslamTimes - US Capitol dievakuasi sebentar pada hari Rabu (20/4) ketika pihak berwenang mengeluarkan peringatan ancaman atas tindakan parasut sepele, menyebabkan Pemimpin Minoritas DPR Nancy Pelosi menghukum pejabat penerbangan karena kegagalan yang "tidak dapat dimaafkan".

Polisi yang bertanggung jawab untuk mengamankan kompleks di jantung pemerintah AS di Washington merilis pernyataan awal tepat setelah pukul 18:30 (2230 GMT), yang menyatakan bahwa mereka telah memerintahkan evakuasi karena "melacak sebuah pesawat yang menimbulkan kemungkinan ancaman."Mereka tidak memberikan informasi lain. Mini-krisis, bagaimanapun, disebabkan oleh jalan layang yang telah direncanakan sebelumnya di Nationals Stadium yang berdekatan.Berita itu dengan cepat menjadi berita utama di Amerika Serikat, di mana kenangan akan serangan 11 September 2001, di mana Al-Qaeda menerbangkan jet penumpang ke World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington, dan 6 Januari 2021. pengunjuk rasa menyerbu Capitol masih segar.Polisi Capitol AS dengan cepat mengeluarkan pernyataan kedua, yang menyatakan bahwa perintah itu dikeluarkan "karena sangat berhati-hati," bahwa tidak ada lagi "bahaya" bagi kompleks itu, dan bahwa fasilitas telah dibuka kembali untuk digunakan.Pada saat ketakutan, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat, dua kamar Kongres yang bertempat di Capitol, tidak sedang bersidang.[IT/r]