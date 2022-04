IRGC Menegaskan Kembali Tekad Iran untuk Membalas Pembunuhan AS terhadap Jenderal Soleimani

IslamTimes - Seorang komandan tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran telah menegaskan kembali tekad negaranya untuk membalas pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani, menyebutnya sebagai kepastian.

Berbicara di sebuah acara di kota barat daya Shiraz pada hari Rabu (20/4), Laksamana Muda Alireza Tangsiri, komandan unit angkatan laut IRGC, mengatakan Amerika telah mengirim pesan ke Iran, memintanya untuk membatalkan janjinya untuk membalas pembunuhan komandan anti-teror.Sebagai imbalannya, mereka telah menawarkan untuk mencabut sanksi kejam terhadap Iran, katanya, menyebutnya sebagai "angan-angan"."Mereka terus-menerus mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka akan menawarkan hadiah dan menghapus sanksi tertentu jika kami berhenti membalas dendam untuk Soleimani," katanya. "Tapi ini hanya angan-angan. Pemimpin Revolusi Islam bersikeras untuk membalas dendam, dan komandan IRGC mengatakan bahwa balas dendam tidak bisa dihindari."Dia, bagaimanapun, mengatakan bahwa “waktu dan tempat untuk itu” akan ditentukan oleh Iran.Tangsiri mengatakan semua yang terlibat dalam pembunuhan Jenderal Soleimani “akan diadili,” mengutip Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei: “Insya Allah, mereka pasti akan dihukum karena tindakan kotor mereka di dunia ini.”Jenderal Soleimani, yang memimpin Pasukan Quds IRGC, dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, dibunuh bersama rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat tak berawak AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Serangan tengah malam menyebabkan perkembangan dramatis di kawasan itu dan membawa kedua negara ke ambang konfrontasi militer langsung.Serangan teroris AS menarik gelombang kecaman dari pejabat dan gerakan perlawanan di seluruh wilayah dan memicu protes besar-besaran di seluruh dunia.Kurang dari seminggu kemudian, IRGC menembakkan peluru kendali ke pangkalan udara Ain al-Assad yang dikelola AS di provinsi Anbar, Irak barat, yang mengakibatkan cedera otak parah pada pasukan Amerika yang ditempatkan di sana.Pemimpin Revolusi Islam menyebutnya sebagai "tamparan" di wajah orang Amerika sambil bersikeras bahwa balas dendam yang sebenarnya akan datang nanti, yang akan ditentukan oleh Iran.Anggota parlemen Irak juga menyetujui RUU dua hari setelah insiden itu, menuntut pengusiran semua pasukan militer asing pimpinan AS dari negara itu, yang menurut Iran adalah bagian dari balas dendam.Tangsiri mengatakan musuh mengira mereka berhasil melenyapkan Jenderal Soleimani, “tetapi Anda dapat melihat bagaimana Haji Ghassem mendapatkan popularitas di seluruh dunia”, tegasnya.Kedua komandan anti-teror dikagumi di seluruh dunia karena memainkan peran kunci dalam menghancurkan kelompok teroris Takfiri Daesh yang disponsori AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pernyataan komandan angkatan laut IRGC datang beberapa hari setelah juru bicara kementerian luar negeri Iran Said Khatibzadeh menegaskan bahwa "pelaku, pejabat, kaki tangan dan penasihat" dalam tindakan pengecut "tidak akan dibiarkan begitu saja", bersikeras bahwa "orang-orang ini harus dibawa ke pengadilan."[IT/r]