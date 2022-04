AS Mengakui Penundaan Persetujuan Kesepakatan Kekuatan Regional Lebanon

IslamTimes - Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Samuel Weberg dengan jelas menyatakan bahwa Washington belum melonggarkan sanksi terhadap Suriah untuk memungkinkan kesepakatan kekuatan regional Lebanon.

Werberg menambahkan bahwa Amerika Serikat sedang menindaklanjuti masalah ini dengan pemerintah Lebanon dan Mesir serta Bank Dunia untuk mengetahui mekanisme dan prosedur kesepakatan.Menteri Energi Walid Fayyad mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia pada hari Jumat (22/4) mengenai kesepakatan energi regional tidak menghasilkan hasil positif yang diharapkan. "Kami mendengar mereka masih mempelajari kelayakan politik proyek tersebut," katanya. “Saya bahkan tidak tahu apa arti kelayakan politik,” tambahnya.Dia juga menunjukkan bahwa kontak dengan duta besar AS dan Prancis serta direktur regional Bank Dunia masih berlangsung. “Bolanya sekarang ada di pengadilan pemerintah AS dan Bank Dunia,” tegasnya.Menurut perjanjian multilateral yang disepakati pada tahun 2021, Mesir dan Yordania diharapkan masing-masing menyediakan gas dan tenaga listrik untuk Lebanon melalui wilayah Suriah. Namun, blokade AS yang diberlakukan di Lebanon dan Suriah, melalui hukum Caesar, telah mencegah implementasi perjanjian ini.[IT/r]