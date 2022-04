Pembatasan Undang-undang Pemilu AS Dikritik oleh Penduduk Asli Amerika 

IslamTimes - Penduduk asli Amerika AS telah menyatakan penentangan yang kuat terhadap undang-undang pemilu baru yang disahkan oleh Kongres yang didominasi Partai Republik awal tahun ini, melucuti banyak hak suara penduduk asli.

Kelompok hak asasi mengatakan RUU baru yang didukung Partai Republik membatasi atau membatasi pendaftaran pemilih umum dan praktik pemungutan suara yang tidak hadir, mengancam akan mencabut hak ribuan warga suku, The Hill melaporkan pada hari Jumat (22/4).Partai Republik telah menggunakan klaim mantan Presiden AS Donald Trump mengenai kecurangan Partai Demokrat, dan penipuan pemilu yang meluas di Amerika Serikat sebagai kedok kampanye untuk membatasi akses pemilih.RUU yang diusulkan oleh Partai Republik di berbagai pengadilan AS sebagian besar berpusat pada kontrol yang lebih ketat pada pemungutan suara dengan memperkuat undang-undang ID pemilih, memperpendek pemungutan suara awal di negara bagian, menghilangkan pendaftaran pemilih otomatis dan pada hari yang sama, membatasi penggunaan kotak surat suara, membatasi pengiriman surat dalam pemungutan suara, dan memungkinkan peningkatan pembersihan daftar pemilih.Kelompok hak asasi mengatakan RUU yang diusulkan Partai Republik mengenai penguatan ID pemilih yang mengharuskan pemilih untuk menunjukkan akta kelahiran dan alamat tetap untuk memilih akan melucuti beberapa penduduk asli Amerika dari hak suara mereka.Meskipun penduduk asli Amerika telah berada di Amerika Serikat jauh lebih lama daripada di Amerika Serikat, mereka yang lahir di luar lingkungan rumah sakit, yang biasa terjadi pada generasi yang lebih tua, mungkin tidak memiliki akta kelahiran.Kelompok hak asasi penduduk asli Amerika mengatakan sejumlah undang-undang baru yang didukung Partai Republik yang membatasi atau membatasi pendaftaran pemilih umum dan praktik pemungutan suara yang tidak hadir mengancam untuk mencabut hak ribuan suku ...[IT/r]