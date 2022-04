Beijing: Ekstradisi Assange Menunjukkan Sifat Munafik AS

IslamTimes - China mengecam perintah untuk mengekstradisi pendiri WikiLeaks Julian Assange ke AS, dengan mengatakan Washington menampilkan wajah aslinya sehubungan dengan kebebasan berbicara dan retorika pers.

Atas perintah AS, pengadilan Inggris awal pekan ini mengeluarkan perintah resmi untuk mengekstradisi pendiri WikiLeaks Julian Assange ke Amerika Serikat.Pengacara Assange telah menentang perintah ekstradisi, dengan mengatakan pelapor dapat dijatuhi hukuman mati di AS karena tuduhan spionase.Juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin mengatakan selama konferensi pers pada hari Kamis bahwa permintaan Amerika Serikat mengungkapkan sifat "munafik" dari pemerintah Amerika."Ini adalah wajah sebenarnya dari 'kebebasan berbicara dan pers' AS. Ekstradisi Assange ke AS dapat mengungkapkan sifat munafik pemerintah AS lebih baik daripada pengungkapan WikiLeaks," kata juru bicara itu.Hal-hal yang telah dilalui jurnalis ini sejak dia mengungkapkan kejahatan perang AS memberi tahu orang-orang bahwa "mereka yang mengekspos apa yang disebut kekejaman negara lain adalah pahlawan, sedangkan mereka yang mengekspos skandal AS adalah penjahat," tambahnya.Nils Melzer, seorang pelapor khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya, memperingatkan bahwa Assange tidak dijamin pengadilan yang adil di Amerika Serikat, di mana ia kemungkinan akan menghadapi penyiksaan dan akhirnya menerima hukuman mati.Wartawan kelahiran Australia, yang telah membantah semua tuduhan terhadapnya, telah ditahan di penjara Inggris selama lebih dari 36 bulan. Sebelum itu, dia menghabiskan tujuh tahun bersembunyi di kedutaan Ekuador di London, di bawah ancaman penangkapan oleh otoritas Inggris.Assange mengatakan dia hanya terlibat dalam kegiatan jurnalistik investigasi yang legal di AS, dan tuduhan bahwa dia berkonspirasi untuk meretas sistem komputer Pentagon adalah salah. Dia dan para pendukungnya percaya bahwa tuduhan itu bermotivasi politik dan “mewakili serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk tahu – berusaha untuk mengkriminalisasi aktivitas jurnalistik dasar.”[IT/r]