AS Akan Alokasikan $713 Juta Bantuan Militer untuk 16 Negara

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan selama kunjungan ke Kyiv bahwa Washington akan mengalokasikan $713 juta dalam bantuan militer untuk Ukraina dan 15 negara Eropa lainnya, The Associated Press melaporkan pada hari Minggu (24/4).Dari jumlah itu, lebih dari $322 juta akan diberikan ke Ukraina sementara sisanya akan dibagi di antara negara-negara Eropa timur dan tengah, kata laporan itu.Antony Blinken dan Lloyd Austin tiba di Kyiv pada hari Minggu dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, saluran televisi Ukraina-24 melaporkan pada hari Minggu.Perjalanan Blinken dan Austin yang dilaporkan mengikuti serangkaian kunjungan ke Kyiv oleh para pemimpin Eropa.[IT/r]