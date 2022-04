Zelensky Membahas Bantuan Militer dan Keuangan ke Kiev dengan Austin dan Blinken

IslamTimes - Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan setelah kunjungan pejabat tinggi AS ke Kiev bahwa dia telah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin tentang bantuan militer dan keuangan ke Kiev dari Washington, serta meningkatkan tekanan sanksi terhadap Rusia.

“Saya berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bantuan militer, meningkatkan tekanan sanksi terhadap Rusia, dukungan keuangan untuk Ukraina dan jaminan keamanan,” tulis Zelensky di saluran Telegram resminya, Senin (25/4).“Kunjungan delegasi pejabat tinggi AS ke Kiev pada saat genting bagi negara Ukraina ini sangat berharga dan penting,” tambah presiden Ukraina, berterima kasih kepada AS atas “bantuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”Pada 24 Februari, pasukan Rusia memulai kampanye untuk membasmi Nazi di Ukraina untuk mempertahankan keamanan nasional Rusia.[IT/r]