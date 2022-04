Inggris Mengungkapkan 'Hadiah' Baru untuk Ukraina

IslamTimes - Menteri Pertahanan Ben Wallace mengumumkan bahwa Inggris akan mengirim kendaraan lapis baja yang dilengkapi dengan rudal anti-udara.

Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan kepada Parlemen pada hari Senin (25/4) bahwa London akan mengirim Ukraina "sejumlah kecil" kendaraan lapis baja yang dilengkapi untuk meluncurkan rudal anti-udara Starstreak. Wallace mengatakan bahwa personel Ukraina mengunjungi area pelatihan militer Inggris sebelum kendaraan ini dipilih.“Kami akan memberikan sejumlah kecil kendaraan lapis baja yang dilengkapi dengan peluncur untuk rudal anti-udara itu,” kata Wallace kepada anggota parlemen, merujuk pada rudal Starstreak yang telah dijanjikan ke Kiev oleh Perdana Menteri Boris Johnson sebagai bagian dari £100 juta ($ 130 juta) paket senjata awal bulan ini.Wallace mengatakan bahwa kendaraan itu akan “memberi pasukan Ukraina peningkatan kemampuan anti-udara jarak pendek siang dan malam.” Dia mengatakan bahwa delegasi pemerintah Ukraina baru-baru ini mengunjungi area pelatihan Dataran Salisbury Inggris sebelum paket senjata Johnson diumumkan.Pejabat Inggris telah mengkonfirmasi bahwa pasukan Ukraina sedang dilatih di Dataran Salisbury, sementara tabloid Inggris The Sun melaporkan pekan lalu bahwa Ukraina kemungkinan akan diberikan kendaraan Stormer.Stormer adalah kendaraan yang dilacak pertama kali diproduksi oleh Alvis Vickers pada 1970-an dan sekarang diproduksi oleh BAE Systems. Itu dapat membawa berbagai peluncur rudal, mortir, atau meriam. Stormers menuju Ukraina akan menembakkan rudal Starstreak – proyektil anti-udara yang secara luas sebanding dengan Stinger buatan AS atau IGLA Rusia. Tidak jelas berapa banyak rudal atau peluncur yang telah dikirim ke Ukraina.Selain paket senjata jutaan pound yang diumumkan oleh Johnson, Inggris telah mengirim ribuan rudal anti-tank ke Ukraina. AS pada hari Senin menjanjikan $713 juta lagi dalam bantuan militer untuk Kiev, sehingga hampir $4 miliar jumlah bantuan militer yang dikirim oleh Washington sejak operasi Rusia di Ukraina dimulai pada Februari.Sementara itu, Rusia dalam beberapa kesempatan mengklaim telah menghancurkan persediaan senjata Barat di Ukraina. Baru-baru ini, juru bicara militer Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov menyatakan pada hari Sabtu bahwa “rudal peluncuran udara jarak jauh presisi tinggi” menghantam terminal logistik di dekat Odessa, di mana “sejumlah besar senjata asing yang diterima dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah dikirim. disimpan." Ukraina pada gilirannya menuduh serangan itu sebenarnya menargetkan warga sipil.Moskow sebelumnya memperingatkan bahwa mereka menganggap konvoi dan persediaan senjata asing di Ukraina sebagai “target yang sah.”Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]