IslamTimes - Beberapa media AS mulai “mengungkapkan sudut pandang yang kurang lebih objektif” sehubungan dengan peristiwa di Ukraina, namun, retorika mayoritas dari mereka tetap secara terbuka anti-Rusia, Kedutaan Besar Rusia di AS mengatakan pada hari Senin (25/4).

“Kami mencatat bahwa beberapa media Amerika mulai mengungkapkan sudut pandang yang kurang lebih objektif sehubungan dengan peristiwa di Ukraina. Beberapa media mengutip tanpa menghilangkan pernyataan 23 April dari pengarahan oleh Kepala Angkatan Perlindungan Radiasi, Kimia, dan Biologi Rusia, Letnan Jenderal Angkatan Bersenjata Rusia Igor Kirillov tentang AS dan NATO yang mempersiapkan provokasi dengan penggunaan WMD yang kemudian menyalahkan di negara kita. Pendekatan seperti itu terhadap peliputan operasi militer khusus di AS masih berlangsung, betapapun kecilnya. Terutama, dengan mempertimbangkan Russophobia yang lazim di sini,” komentar yang dipublikasikan di saluran Telegram kedutaan. Pernyataan itu mencatat bahwa “orang Amerika biasa akhirnya memiliki kesempatan untuk menilai sendiri penyebab dan tujuan tindakan pasukan Rusia di tanah Ukraina.”“Namun, retorika mayoritas media tetap secara terbuka anti-Rusia. Fitnah sedang disebarkan di sepanjang baris pernyataan palsu oleh otoritas AS. <…> Kami mendesak para jurnalis yang bekerja atas perintah pemerintah untuk mengikuti contoh rekan-rekan mereka dan memberikan evaluasi yang bijaksana atas peristiwa-peristiwa di Ukraina,” misi diplomatik menekankan.Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa “rencana provokasi dengan penggunaan WMD yang diplot oleh Washington harus diumumkan dan dikutuk oleh semua orang.” “Dunia tidak akan melupakan konsekuensi yang menghancurkan dari penggunaan senjata nuklir di Jepang dan bahan kimia beracun di Vietnam dan Irak oleh Amerika. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya bencana ekologi dan kemanusiaan di kawasan Eropa,” kata komentar itu.[IT/r]