Pentagon

IslamTimes - Rusia dan China telah melobi Dewan Keamanan PBB untuk penyelidikan independen terhadap lusinan laboratorium yang dijalankan oleh Pentagon di Ukraina hingga Moskow meluncurkan intervensi militernya pada Februari.

Rusia telah menerbitkan dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa Pentagon terlibat dalam pengembangan senjata biologis pemusnah massal. Washington telah membantah kekhawatiran Rusia dan China sebagai "disinformasi", mengklaim bahwa laboratorium sedang melakukan studi pertahanan biomedis terhadap penyakit.Lalu mengapa pejabat Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland khawatir bahwa pasukan Rusia dapat memperoleh sampel dari laboratorium jika itu untuk penelitian biomedis yang tidak bersalah? Mengapa laboratorium diperintahkan oleh pemerintah Ukraina untuk segera menghancurkan sampel ketika pasukan Rusia menyerbu Ukraina?Bahkan para ahli biowarfare AS yang akan segera datang telah sependapat dengan posisi Rusia dan China bahwa keterlibatan Pentagon di Ukraina menyiratkan tujuan jahat yang setidaknya memerlukan penyelidikan yang tidak memihak.Menambah kekhawatiran adalah keterlibatan langsung personel dan infrastruktur Fort Detrick dengan fasilitas Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita merenungkan asal-usul Fort Detrick pada Perang Dunia Kedua dan bagaimana Fort Detrick bekerja sama secara efektif dengan ilmuwan Jepang dan Nazi untuk mengembangkan senjata biologis AS, latar belakang sejarah yang jahat mendasari kekhawatiran Rusia dan China.Setelah Perang Dunia Kedua, penjahat perang Jepang dan Jerman diselamatkan dari tiang gantungan oleh intervensi politik Amerika Serikat. Kesepakatan kekebalan dibuat untuk memberi AS keuntungan atas Uni Soviet dalam perlombaan senjata yang diantisipasi untuk supremasi dalam perang biologis dan kimia.Amerika Serikat telah menguasai senjata nuklir setelah menunjukkan kekuatan barunya yang mengagumkan dengan dijatuhkannya dua bom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Soviet akan memperoleh persenjataan itu pada tahun 1949 dan dengan demikian membangun keseimbangan nuklir.Tetapi di bidang senjata pemusnah massal lainnya, Washington tidak begitu yakin akan keunggulannya. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika berusaha memanfaatkan keahlian fasis Jepang dan Nazi Jerman untuk perang biologi dan kimia.Ilmuwan medis Shiro Ishii dan Kurt Blome masing-masing adalah komandan upaya penelitian perang biologi dan kimia oleh Jepang dan Jerman selama perang. Ishii memimpin Unit 731 yang terkenal kejam yang berbasis di Manchuria di China yang diduduki Jepang. Blome adalah ilmuwan utama dalam pengujian senjata biologis dan gas beracun pada narapidana di Auschwitz dan kamp kematian Nazi lainnya.Kekaisaran Jepang dan Nazi Jerman berkolaborasi secara intensif dalam berbagi data eksperimen tentang bioweapon baru, termasuk penyebaran antraks, tipus, kolera, cacar, pes, dan botulisme.Unit 731 Ishii diperkirakan telah menyebabkan hingga 500.000 kematian selama perang dari penggunaan perang biologis dengan menjatuhkan patogen dari pesawat di kota-kota China di provinsi Hunan dan Zhejiang. Unit tersebut juga melakukan eksperimen paksa yang kejam terhadap tawanan perang China dan Rusia untuk mempelajari epidemiologi penyakit dan vaksin. Narapidana terinfeksi patogen dan mengalami kematian yang mengerikan.Shiro Ishii dan jaringan kriminalnya tidak pernah diadili setelah perang terlepas dari permintaan Soviet yang sungguh-sungguh. Sebaliknya, Amerika yang menduduki daratan Jepang memberikan dia dan tim dokter kekebalan dari penuntutan dengan imbalan akses eksklusif ke eksperimen perang biologis dan kimia. Pentagon menugaskan para ahlinya dari Fort Detrick, Maryland, untuk memanfaatkan kumpulan data Jepang.Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Tertinggi Sekutu, secara pribadi campur tangan untuk memastikan bahwa Washington tidak mengizinkan penuntutan terhadap Ishii atau spesialis masa perang Jepang lainnya di bidang tersebut. Ishii meninggal pada tahun 1959 di Tokyo pada usia 67 tahun karena tidak pernah menghadapi keadilan atas kematian massal yang dia awasi.Sementara itu, Kurt Blome, kepala perang biologi dan kimia Wehrmacht, diadili di Pengadilan Dokter Nuremberg tetapi dia dibebaskan pada tahun 1947 terutama karena intervensi Amerika untuk membiarkannya berjalan bebas.Blome hanyalah salah satu dari lebih dari 1.000 ilmuwan dan insinyur Nazi yang direkrut oleh AS sebagai bagian dari Operasi Penjepit Kertas. Mereka akan terus menjadi kontributor penting untuk mengembangkan teknologi rudal Amerika dan program luar angkasa NASA.Kolusi Fort Detrick dengan Jepang fasis dan Nazi Jerman dalam pengembangan senjata biologis pemusnah massal bukanlah peninggalan masa lalu yang mengerikan. Bagi Rusia dan China – dua negara yang paling menderita akibat senjata semacam itu – masa lalu sangat relevan dengan masa kini. Keduanya memiliki hak untuk menuntut penyelidikan internasional yang meminta Pentagon bertanggung jawab atas apa yang dilakukan laboratorium biologisnya di Ukraina dan di tempat lain. Mengingat asal-usul Fort Detrick yang jahat, tanggung jawab sangat besar pada orang Amerika untuk menunjukkan bukti pembebasan. Keengganan untuk melakukannya hanya memperkuat kecurigaan pelanggaran berat hukum internasional oleh Amerika Serikat dan proyeksi ancaman yang tidak dapat diterima terhadap Rusia dan China.[IT/r]