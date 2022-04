China Kecam Pelayaran Provokatif Kapal Perang AS Lewat Selat Taiwan

IslamTimes - China telah mengecam perjalanan terakhir kapal perang AS melalui Selat Taiwan yang sensitif, dengan mengatakan bahwa tindakan seperti itu “dengan sengaja” merusak perdamaian dan stabilitas regional.

“Amerika Serikat sering melakukan tindakan provokatif seperti itu, mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan ‘kemerdekaan Taiwan’, dan dengan sengaja merusak perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan. Kami dengan tegas menentangnya,” kata Komando Teater Timur militer China dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (27/4).Dia menambahkan bahwa pasukannya memantau dan memperingatkan kapal perang Amerika.Angkatan Laut AS menyatakan pada hari Selasa (26/4) bahwa kapal perusak berpeluru kendali USS Sampson telah melakukan apa yang diklaimnya sebagai “transit rutin Selat Taiwan sesuai dengan hukum internasional.”Pasukan angkatan laut AS telah melakukan manuver seperti itu di dekat perairan China sekitar sebulan sekali, membuat Beijing kesal, yang menganggap pelayaran itu sebagai tanda dukungan untuk wilayah pulau yang diperintah sendiri oleh China Taipei, yang merupakan wilayah kedaulatan China.Juru bicara Armada ke-7 AS Nicholas Lingo mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa militer Amerika terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan hukum internasional.“Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” tambahnya, mengulangi klaim AS yang mementingkan diri sendiri yang sering digunakan untuk melakukan manuver militer di wilayah yang jauh dari wilayah Amerika.Pelayaran terakhir kapal perang AS melalui selat itu terjadi setelah China melakukan latihan militer di sekitar China Taipei awal bulan ini, bertepatan dengan apa yang dikecam Beijing sebagai kunjungan "provokatif" ke pulau itu oleh delegasi Kongres AS.China telah berulang kali memperingatkan AS terhadap hubungan formal dengan China Taipei yang memiliki pemerintahan sendiri, juga mengatakan bahwa penjualan senjata Amerika ke pulau itu melanggar kedaulatan China.Di bawah kebijakan "Satu China", hampir semua negara di seluruh dunia mengakui kedaulatan Beijing atas China Taipei, termasuk Amerika Serikat, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan wilayah tersebut tetapi terus mendukung sikap anti-China dan memasoknya dengan sejumlah besar persenjataan.Sebelumnya, seorang pejabat senior pemerintah AS menolak untuk mengesampingkan tindakan militer terhadap negara Pasifik Selatan Kepulauan Solomon jika mengizinkan China untuk mendirikan pangkalan militer di negara itu.[IT/r]