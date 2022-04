Moskow Menukar Mantan Marinir AS dengan Pilot Rusia dalam Pertukaran Tahanan yang Dramatis

IslamTimes - Moskow telah membebaskan seorang mantan Marinir Amerika untuk seorang pilot Rusia dalam pertukaran tahanan Rusia-AS yang dramatis, karena hubungan bilateral antara Kremlin dan Gedung Putih secara mengkhawatirkan tegang akibat perang di Ukraina.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (27/4), Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pertukaran terjadi pada hari Rabu setelah negosiasi panjang antara Moskow dan Washington.“Sebagai hasil dari proses negosiasi yang panjang, warga negara AS Trevor Rowdy Reed, yang sebelumnya dihukum di Federasi Rusia, pada 27 April 2022 ditukar dengan warga negara Rusia Konstantin Yaroshenko, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh pengadilan Amerika pada 2010,” kata pernyataan itu, seperti dilansir kantor berita TASS.Mantan Korps Marinir Reed, 30, ditangkap pada 16 Agustus 2019 di Moskow karena mabuk dan berperilaku tidak tertib di tempat umum. Pihak berwenang Rusia menuduh bahwa dia telah melawan penahanan dan menyerang dua petugas polisi saat berada di dalam mobil polisi.Pada Juli 2020, pengadilan di Moskow menyatakan Reed bersalah karena membahayakan “kehidupan dan kesehatan” personel penegak hukum, dan menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara. Dia bersikeras tidak bersalah selama persidangan dan melakukan mogok makan dua kali, mengklaim bahwa dia tidak dapat mengingat kejadian hari itu karena dia sedang mabuk pada saat itu.Yaroshenko, 53, ditangkap di Liberia pada 2010 dan diekstradisi ke AS. Setahun kemudian, pengadilan federal di New York menghukumnya 20 tahun penjara setelah menghukumnya karena menyelundupkan kokain di pesawatnya ke tujuan di Amerika Selatan, Afrika, dan Eropa. Dia juga dinyatakan bersalah berkonspirasi untuk menyelundupkan kokain ke AS.Selama bertahun-tahun, Rusia telah bekerja untuk mengamankan pembebasan Yaroshenko, termasuk gagal melalui mantan Presiden AS Donald Trump untuk mengampuni pilot pada tahun 2017.Presiden Joe Biden juga mengeluarkan pernyataan tentang pembebasan warga negara Amerika yang dipenjara.“Negosiasi yang memungkinkan kami membawa pulang Trevor membutuhkan keputusan sulit yang tidak saya anggap enteng. Kepulangannya yang aman adalah bukti prioritas yang ditempatkan oleh Pemerintahan saya untuk membawa pulang orang Amerika yang disandera dan ditahan secara salah di luar negeri,” kata Biden.Menurut kantor berita pemerintah Rusia RIA Novosti, Reed dibawa ke Bandara Vnukovo Moskow, di mana dia terbang ke AS, sementara Yaroshenko terbang kembali ke Moskow melalui Turki.[IT/r]