Media: AS Perluas Perbagian Intel dengan Ukraina

IslamTimes - Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines dilaporkan telah mencabut beberapa pembatasan berbagi intelijen dengan Ukraina, sumber mengatakan kepada Bloomberg pada hari Rabu (27/4), menambahkan bahwa akses yang diperluas bertujuan untuk membantu Kiev merebut republik yang memisahkan diri di Donbass.

Sumber tersebut mengklaim Haines memberi tahu Kongres tentang peningkatan berbagi intel setelah Anggota Kongres Mike Turner (R-Ohio), kepala Partai Republik di Komite Intelijen DPR, bersikeras dalam sebuah surat rahasia bahwa pemerintahan Biden menghapus pembatasan apa pun dalam berbagi intelijen.Sumber tersebut mengklaim Haines memberi tahu Kongres tentang perluasan pembagian intel setelah Anggota Kongres Mike Turner (R-Ohio), kepala Partai Republik di Komite Intelijen DPR, bersikeras dalam sebuah surat rahasia bahwa pemerintahan Biden menghapus batasan apa pun dalam berbagi intelijen.Turner telah lama mengkritik dukungan pemerintah Ukraina sebagai tidak cukup kuat, dengan alasan untuk lebih banyak senjata yang akan dikirim ke Kiev dengan mengklaim ini entah bagaimana akan mencegah "konflik langsung yang sebenarnya" antara AS dan Rusia. Namun, Moskow telah meminta AS dan Eropa untuk berhenti mempersenjatai Ukraina, mengklaim bahwa tumpukan senjata yang semakin banyak dikirim ke Kiev sama dengan perang proksi melawan Rusia.Partai Republik dari Komite Intelijen Senat sebelumnya telah mendesak Haines untuk “secara proaktif berbagi intelijen dengan Ukraina untuk membantu mereka melindungi, mempertahankan, dan merebut kembali setiap inci wilayah kedaulatan Ukraina” – sebuah kategori, menurut mereka, yang mencakup semenanjung Krimea dan Lugansk dan Republik Donetsk di Donbass.Pekan lalu, AS dilaporkan mencabut beberapa batasan geografisnya dalam mentransfer "informasi yang dapat ditindaklanjuti," dari jenis yang digunakan dalam membuat keputusan sepersekian detik di medan pertempuran, yang diduga menghapus bahasa yang terkait dengan lokasi tertentu di Ukraina timur. Namun, arahan tersebut terus membatasi informasi mengenai kekuatan militer dan target potensial di seberang perbatasan di Rusia atau Belarus.Gedung Putih sebelumnya menahan diri untuk membagikan informasi semacam itu “karena langkah itu melampaui batas untuk membuat kita berpartisipasi dalam perang,” kata Anggota Kongres Adam Smith (D-Washington), yang mengetuai Komite Angkatan Bersenjata DPR, bulan lalu. Pemerintah juga menolak memberi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky zona larangan terbang yang awalnya dia minta, melihatnya sebagai eskalasi yang akan langsung melibatkan AS dan NATO dalam perang.Namun, beberapa anggota Kongres lebih hawkish dalam pendekatan mereka. Turner membuat poin bulan lalu dengan meminta komandan NATO untuk Eropa, Jenderal Tod Wolters, apakah dia “puas” dengan kecepatan informasi mencapai Ukraina.Wolters menjawab bahwa dia "nyaman" tetapi ingin melihatnya "mempercepat," menambahkan bahwa dia akan "mengatakan bahwa bahkan jika itu terjadi dalam satu detik, saya ingin besok dalam setengah detik."[IT/r]