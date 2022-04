AS Mengungkapkan Nilai Senjata yang Tertinggal di Afghanistan

IslamTimes - Pasukan AS meninggalkan peralatan militer senilai lebih dari $7 miliar selama penarikan mereka yang kacau dari Afghanistan Agustus lalu, Pentagon dilaporkan telah mengungkapkan dalam sebuah deklarasi yang telah lama ditunggu-tunggu.

Laporan yang diamanatkan Kongres tentang penghitungan penarikan Afghanistan setidaknya $ 7 miliar dalam peralatan militer AS yang ditinggalkanWashington memberi pasukan pemerintah Afghanistan persenjataan senilai $18,6 miliar dari tahun 2005 hingga 2021, dan $7,1 miliar dari peralatan itu tetap berada di negara yang dilanda perang itu setelah penarikan AS pada 30 Agustus, CNN mengutip Pentagon mengatakan pada hari Rabu (27/4).Laporan yang diamanatkan kongres adalah pengingat lain dari kerugian parah yang terjadi selama penarikan AS yang kacau, yang mengakibatkan 13 kematian tentara dan ditinggalkannya ribuan warga Amerika dan sekutu Afghanistan. Kritik terhadap pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengecam kegagalan Pentagon untuk menjaga agar senjata AS tidak jatuh ke tangan Taliban.“Tidak ada yang pernah berpikir kebodohan seperti penarikan otak yang lemah ini mungkin terjadi,” kata mantan Presiden Donald Trump, yang menyerukan pengiriman pasukan untuk mengambil peralatan atau membom peralatan untuk menghancurkannya.Beberapa material yang ditinggalkan, termasuk 78 pesawat yang ditinggalkan di bandara Kabul, dinonaktifkan secara permanen sebelum pasukan AS mundur, menurut laporan Pentagon. Pesawat-pesawat Amerika senilai lebih dari $920 juta tetap berada di Afghanistan setelah keluarnya Washington, begitu juga dengan 40.000 kendaraan militer.Juga tertinggal adalah peralatan komunikasi, lebih dari 300.000 senjata dan hampir semua dari 42.000 peralatan khusus yang telah diberikan kepada pasukan pemerintah Afghanistan. Potongan-potongan itu termasuk sistem radio, perangkat enkripsi, pemancar, kacamata penglihatan malam, peralatan pengawasan dan "peralatan biometrik dan pemosisian," kata Pentagon. Sebagian besar dari 9.524 amunisi udara-ke-darat yang tertinggal adalah bahan peledak non-presisi.Ukraina adalah penerima beberapa pasokan yang awalnya diperuntukkan bagi Afghanistan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa lima helikopter Mi-17 secara resmi dipindahkan ke Kiev tahun ini setelah sebelumnya dikirim ke bekas republik Soviet untuk pekerjaan pemeliharaan. Peralatan lain yang dipindahkan ke Ukraina termasuk 37.000 peluru howitzer, serta amunisi senapan, selongsong granat, dan 119.000 mortir 82mm.[IT/r]