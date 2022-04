Kongres AS Menyetujui Program Senjata Mirip Perang Dunia II untuk Ukraina

IslamTimes - DPR AS telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan menghapus beberapa kendala pengiriman senjata ke Ukraina di tengah serangan Rusia yang sedang berlangsung. Diadopsi oleh Senat awal bulan ini, “Undang-Undang Pinjam-Meminjam Pertahanan Demokrasi Ukraina” menghidupkan kembali program yang digunakan Washington untuk mengirim peralatan militer ke pihak yang berperang di Perang Dunia II sementara secara resmi tetap netral.

Pemungutan suara terakhir pada Kamis (28/4) sore adalah 417-10, dengan tiga anggota tidak memberikan suara. Semua Demokrat memilih mendukung, sementara sepuluh anggota yang menentang adalah Republik.Diperkenalkan oleh Senator John Cornyn (R-Texas), RUU itu disahkan oleh Senat pada 6 April, tetapi DPR yang didominasi Demokrat menunda reses Paskah selama dua minggu sebelum menyetujuinya.Ini memberi wewenang kepada Gedung Putih untuk "meminjamkan atau menyewakan artikel pertahanan" ke Ukraina atau "negara-negara Eropa Timur yang terkena dampak invasi Federasi Rusia ke Ukraina untuk membantu meningkatkan kemampuan pertahanan negara-negara itu dan melindungi penduduk sipil mereka dari potensi invasi atau agresi yang sedang berlangsung."RUU Cornyn tidak menciptakan program baru, tetapi lebih memudahkan Presiden Joe Biden untuk mengirim senjata ke Kiev dengan menangguhkan pembatasan yang diberlakukan oleh dua undang-undang yang ada, salah satunya membatasi jangka waktu bantuan selama lima tahun.Namun, semuanya dikondisikan pada Ukraina harus membayar untuk "pengembalian dan penggantian dan pembayaran untuk artikel pertahanan dipinjamkan atau disewakan" untuk itu. Kemampuan Kiev untuk melakukan pembayaran semacam itu dipertanyakan, karena pemerintah Ukraina saat ini meminta AS dan Uni Eropa sebesar $7 miliar per bulan hanya untuk tetap membayar gaji dan pensiun.RUU pinjaman-sewa terpisah dari upaya AS yang sedang berlangsung untuk mengirim senjata Kiev dari persediaan Pentagon. Biden telah menghabiskan hampir $3,5 miliar yang disahkan oleh Kongres untuk tujuan tersebut, dan sedang mencari lebih banyak dana. Namun, itu berisiko tertahan jika Demokrat bersikeras untuk menggabungkannya dengan rencana pendanaan Covid-19 mereka, karena Partai Republik telah memperingatkan mereka hanya akan mendukung RUU yang berdiri sendiri.“Kami belum memiliki mekanismenya,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan, Selasa.Pinjaman-sewa asli diberlakukan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt pada Maret 1941 – sembilan bulan sebelum AS memasuki Perang Dunia II – dan berjumlah $50,1 miliar (980 miliar dolar 2022) pada September 1945, ketika program berakhir. Sebagian besar senjata dan peralatan pergi ke Inggris ($ 31,4 miliar) dengan bagian $ 11,3 miliar pergi ke Uni Soviet dan $ 7,4 miliar lainnya ke negara lain. Secara teori, bantuan itu seharusnya dilunasi atau dikembalikan, tetapi AS malah menerima sewa pangkalan militer di luar negeri.[IT/r]