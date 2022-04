Imam Khamenei: Tentara Zionis Dipaksa Mengubah Susunan Ofensif menjadi Defensif

IslamTimes - Menyatakan bahwa semuanya menandakan persamaan baru di masa depan Palestina, Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khameni mengatakan bahwa hari ini (29/4) tentara kriminal Zionis telah dipaksa untuk mengubah susunan ofensifnya menjadi barisan pertahanan.

Berbicara dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi pada hari Jumat (29/4) pada kesempatan Hari Quds Internasional, Ayatollah Khamenei mengatakan bahwa hari ini, "kemauan yang tak terkalahkan" di Palestina dan di seluruh Asia Barat telah menggantikan "tentara tak terkalahkan" Zionis. Hari ini, tentara kriminal Zionis telah dipaksa untuk mengubah susunan ofensifnya menjadi barisan pertahanan.Quds Suci adalah jantung Palestina, dan seluruh negara Palestina yang diduduki, dari sungai hingga laut, merupakan kelanjutan dari Quds, kata Imam Khamenei, seraya menambahkan bahwa bangsa Palestina menunjukkan setiap hari bahwa mereka telah berdiri dan akan berdiri melawan penindas dengan keberanian yang patut dicontoh.“Pemuda Palestina telah bertindak sebagai perisai pertahanan bagi Palestina dengan kegiatan pengorbanan diri mereka dan mereka adalah pertanda masa depan yang berbeda.”Rezim Zionis yang merebut kekuasaan sedang berkubang dalam jaringan masalah yang berbelit-belit baik di arena politik dan militer, beliau mempertahankan, menambahkan bahwa mantan tukang daging dan penjahat, yang berada di puncak rezim itu, dibuang ke tong sampah sejarah setelah epik tersebut di Pedang Al-Quds.“Jajak pendapat menunjukkan bahwa hampir 70% orang Palestina di tanah tahun 1948 dan 1967 dan di kamp-kamp sekitarnya mendorong para pemimpin Palestina untuk melakukan serangan terhadap rezim Zionis. Ini adalah fenomena penting karena menandakan kesiapan penuh dari Palestina untuk menghadapi rezim perampas dan memberikan organisasi mujahid kebebasan untuk mengambil tindakan militer kapanpun mereka anggap perlu.”“Gerakan jihad rakyat Palestina di dua bagian utara dan selatan tanah tahun 1948, dan pada saat yang sama, demonstrasi besar-besaran di Yordania dan Quds Timur, pertahanan berani Masjid Al-Aqsha oleh pemuda Palestina, dan manuver militer di Gaza menunjukkan bahwa seluruh Palestina telah berubah menjadi arena perlawanan. Saat ini, rakyat Palestina sepakat untuk melanjutkan perjuangan ini di jalan Tuhan.”“Insiden-insiden ini dan apa yang terjadi di Palestina dalam beberapa tahun terakhir adalah segel pembatalan semua skema kompromi dengan Zionis. Ini karena tidak ada skema atau rencana tentang Palestina yang dapat dilaksanakan tanpa adanya Palestina atau bertentangan dengan persetujuan pemiliknya, orang-orang Palestina. Ini berarti bahwa semua kesepakatan sebelumnya seperti Kesepakatan Oslo, solusi dua negara Arab, Kesepakatan Abad Ini dan upaya-upaya memalukan baru-baru ini untuk normalisasi hubungan telah dibatalkan.”“Meskipun rezim Zionis kehabisan nafas, dia terus melakukan kejahatan dan membunuh orang yang tidak bersalah dengan senjatanya. Dia membunuh wanita tak bersenjata, anak-anak, orang tua dan pemuda. Ini memenjarakan dan menyiksa mereka, menghancurkan rumah dan menghancurkan pertanian dan properti. Para pembohong di Eropa dan AS yang membuat klaim berlebihan tentang hak asasi manusia dan yang membuat keributan tentang masalah Ukraina tetap diam total dalam menghadapi semua kejahatan di Palestina ini. Mereka tidak hanya tidak membela orang-orang yang tidak bersalah, mereka juga membantu serigala yang haus darah itu.”“Ini pelajaran penting. Mengenai isu-isu dunia Islam—yang puncaknya adalah isu Palestina—kita tidak bisa dan tidak boleh bergantung pada kekuatan rasis dan bermusuhan ini. Hanya dengan kekuatan yang datang dari perlawanan, yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan yang muncul dari hukum-hukum agama Islam yang mulia, seseorang dapat menyelesaikan masalah-masalah dunia Islam dan masalah Palestina yang berada di puncak. dari semua masalah Islam.”“Pembentukan Perlawanan di Asia Barat telah menjadi fenomena yang paling diberkati di kawasan ini dalam beberapa dekade terakhir. Keagungan Perlawananlah yang mampu membersihkan wilayah pendudukan Libanon dari polusi Zionis, menarik Irak keluar dari cengkeraman AS, dan menyelamatkan Irak dari kejahatan ISIL dan membantu pembela Suriah dalam menghadapi dari skema AS. Perlawanan berperang melawan terorisme internasional, membantu orang-orang Yaman yang melawan dalam perang yang telah dipaksakan pada mereka, bergulat dengan perampas Zionis di Palestina dan akan membuat mereka berlutut dengan rahmat Tuhan. Ini juga menyoroti masalah Quds dan Palestina semakin banyak untuk dilihat orang-orang di dunia setiap hari.”Imam Khamenei menekankan bahwa Republik Islam Iran mengadvokasi dan mendukung kubu Perlawanan, mengutuk langkah berbahaya untuk menormalkan hubungan [dengan rezim Zionis]. Kami mengutuk kebijakan normalisasi hubungan.“Beberapa pemerintah Arab telah meminta AS untuk mempercepat penyelesaian masalah Palestina. Jika mereka bermaksud bahwa sebelum AS meninggalkan wilayah itu, itu harus menghilangkan hambatan apa pun yang menghalangi rezim Zionis, maka, pertama-tama, mereka telah berperilaku berbahaya dan telah membawa aib ke dunia Arab. Kedua, mereka naif karena ini kasus orang buta menuntun orang buta.”[IT/r]