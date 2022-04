Moskow: Krisis Ukraina Akibat Keinginan AS Membangun Dunia Unipolar

IslamTimes - Konflik antara Moskow dan Kiev, serta krisis Ukraina yang telah berlangsung lama, adalah akibat langsung dari dorongan Barat untuk menciptakan dunia unipolar, yang melibatkan ekspansi NATO yang tak henti-hentinya ke timur, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada Kantor Berita China Xinhua di wawancara yang diterbitkan pada hari Sabtu (30/4).

“AS dan NATO selalu melihat Ukraina sebagai instrumen untuk menahan Rusia,” kata Lavrov, seraya menambahkan bahwa alasan yang pada akhirnya mendorong Moskow untuk meluncurkan operasi militernya di Ukraina berasal dari kebijakan barat selama bertahun-tahun, termasuk membangkitkan anti-Rusia. sentimen di antara orang Ukraina dan memaksa mereka untuk membuat "pilihan yang salah" antara Barat dan Rusia.“Baratlah yang pertama kali menghasut dan kemudian mendukung kudeta anti-konstitusional di Kiev pada 2014” yang memunculkan konflik internal Ukraina yang tidak pernah coba diselesaikan oleh AS dan sekutunya, kata Lavrov, saat dia menuduh Washington dan sekutu-sekutunya "membina" "kursus agresif anti-Rusia" Kiev dan "mendorong kaum nasionalis menuju solusi militer" dari krisis di Donbass.Washington dan Brussel menepis proposal Rusia untuk jaminan keamanan di Eropa pada Desember 2021, kata menteri itu, seraya menambahkan bahwa Moskow tidak punya pilihan selain meluncurkan operasi militernya untuk melindungi rakyat Donbass, menyusul permintaan dari para pemimpin dua republik yang telah diakui Rusia.Rusia tertarik pada "Ukraina yang damai, bebas, netral, makmur dan bersahabat," menteri itu menjelaskan, menambahkan bahwa Moskow ingin memulihkan "hubungan budaya, ekonomi dan keluarga selama berabad-abad antara Rusia dan Ukraina." Dia juga mengatakan delegasi Rusia dan Ukraina mengadakan diskusi video setiap hari tentang kemungkinan kesepakatan damai.Menurut Lavrov, dokumen tersebut harus mencakup ketentuan tentang "status netral, bebas nuklir, non-blok, dan demiliterisasi" Ukraina serta jaminan keamanan Ukraina.Namun, menteri luar negeri mengklaim kebijakan Barat "hasutan" menghambat proses perdamaian. “Mereka [AS dan sekutunya] secara de facto mendorong Kiev untuk memerangi [Rusia] sampai ke titik terakhir dengan memompa [Ukraina] penuh senjata dan mengirim tentara bayaran mereka” ke wilayahnya, katanya.Jika AS dan NATO memang tertarik untuk menyelesaikan krisis di Ukraina, mereka akan mengerti bahwa rakyat Ukraina tidak membutuhkan Stinger atau Lembing seperti bantuan kemanusiaan, menteri percaya Rusia telah mengirimkan “sekitar 15.000 ton bantuan kemanusiaan” ke republik Donbass, serta ke wilayah Ukraina yang telah direbut pasukannya setelah dimulainya operasi, kata diplomat Rusia itu.Sekitar 2,8 juta orang, termasuk 16.000 warga asing, telah meminta Rusia untuk mengevakuasi mereka dari zona perang, ungkap menteri tersebut. Sejauh ini, Rusia telah mengangkut lebih dari satu juta orang ke tempat yang aman, termasuk 120.000 warga negara pihak ketiga, dan mendirikan lebih dari 9.500 tempat penampungan pengungsi "berperlengkapan lengkap" di wilayahnya, kata Lavrov, menambahkan bahwa mereka yang melarikan diri dari konflik menerima "kualifikasi bantuan medis dan bantuan psikologis.”Apa yang terjadi saat ini bukanlah “Perang Dingin baru” tetapi upaya lanjutan oleh Washington dan sekutunya untuk memaksakan “model dunia yang berpusat pada AS” di negara lain, kata Lavrov. AS dan sekutunya berusaha mengikis tatanan dunia berbasis PBB dan menggantinya dengan "tatanan berbasis aturan" mereka sendiri.Sekarang, AS juga berusaha untuk mengejar "kebijakan anti-China yang tegas" di kawasan Asia-Pasifik, menteri memperingatkan.Operasi Rusia di Ukraina berkontribusi pada proses “membebaskan dunia dari kuk neokolonialis Barat ini, yang sangat didasarkan pada rasisme dan pengecualian [Amerika],” menurut Lavrov.[IT/r]