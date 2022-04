FBI Memata-matai Orang Amerika Tiga Kali Lipat pada 2021

IslamTimes - Biro Investigasi Federal AS [FBI] mengakui pada hari Jumat bahwa mereka telah mengajukan pertanyaan ke hampir 3,4 juta orang Amerika antara Desember 2020 dan November 2021.

FBI mengatakan sedang mencari peretas asing, tetapi kelompok libertarian sipil menyebutnya sebagai invasi privasi yang "sangat besar".FBI sendiri membuat "kurang dari 3.394.053" pertanyaan dari orang-orang AS pada periode waktu itu, terkait dengan informasi yang dikumpulkan di bawah otoritas kontroversial untuk memata-matai orang asing. Temuan ini dipublikasikan dalam Laporan Transparansi Komunitas Intelijen Tahunan, yang dirilis oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional [ODNI].Data elektronik dikumpulkan secara legal di bawah Bagian 702 dari Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing [FISA], dokumen tersebut menyatakan.Menurut ODNI, jumlah tersebut disebabkan oleh “sejumlah pertanyaan dalam jumlah besar terkait dengan upaya untuk mengkompromikan infrastruktur penting AS oleh aktor siber asing” pada paruh pertama tahun 2021, yang “mencakup sekitar 1,9 juta istilah kueri yang terkait dengan calon korban – termasuk orang-orang AS.”Ini menyumbang "sebagian besar peningkatan permintaan orang AS yang dilakukan oleh FBI selama tahun sebelumnya," kata ODNI. Ada kurang dari 1,3 juta pertanyaan seperti itu pada periode Desember 201 hingga November 2020, menurut temuan yang sama.“Pemahaman saya adalah bahwa beberapa di antaranya adalah tentang meneliti dan melakukan penyelidikan terhadap potensi peretasan dan – jadi – tetapi saya akan mendapatkan lebih banyak dari FBI setelah ini,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada hari Jumat ketika ditanya tentang pengungkapan tersebut.American Civil Liberties Union telah bereaksi, menyebut perilaku FBI sebagai pelanggaran privasi "dalam skala yang sangat besar.""Laporan hari ini menyoroti sejauh mana 'pencarian pintu belakang' yang tidak konstitusional ini, dan menggarisbawahi urgensi masalah," kata Jaksa Staf Senior ACLU Ashley Gorski dalam sebuah pernyataan. “Sudah lewat waktu bagi Kongres untuk turun tangan melindungi hak-hak Amandemen Keempat Amerika.”Bahkan setelah menanyakan informasi dari 3,4 juta orang Amerika pada tahun 2021, FBI tidak membuka penyelidikan sama sekali terhadap orang-orang AS yang tidak dianggap sebagai ancaman keamanan nasional, “berdasarkan seluruhnya atau sebagian pada akuisisi yang disahkan berdasarkan Bagian 702,” laporan ODNI menunjukkan.[IT/r]