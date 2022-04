Houthi: Negara-negara Arab Bergegas Menormalkan Hubungan dengan Israel Akan Menyesali Keputusannya

Abdul-Malik al-Houthi. the leader of Yemen’s popular Ansarullah resistance movement

IslamTimes - Pemimpin gerakan perlawanan Ansarullah Yaman yang populer mengatakan negara-negara Arab yang telah menandatangani kesepakatan normalisasi kontroversial dengan rezim Zionis Israel akan segera menyesali keputusan tersebut.

Abdul-Malik al-Houthi, dalam pidato yang disiarkan televisi dari Sana'a pada hari Jumat (29/4) untuk menandai Hari Quds Internasional, mengatakan "pecundang" yang mencari normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel "akan segera menyesal".“Kami sekarang menyaksikan buah perlawanan terhadap musuh di wilayah Palestina, Lebanon, dan Yaman,” tegas pemimpin gerakan perlawanan Yaman, sambil memberikan penghormatan kepada para pejuang perlawanan Palestina.Dia mencatat bahwa peristiwa Hari Quds Internasional besar-besaran di seluruh dunia Muslim yang luar biasa dan menuntut pertimbangan serius, berterima kasih kepada bangsa Yaman untuk berpartisipasi dalam jumlah besar dalam demonstrasi hari Jumat (29/4).“Penyerahan dan kelambanan total terhadap musuh adalah salah dalam setiap arti kata,” kata Houthi, mencatat bahwa orang-orang di beberapa negara Muslim tidak berdaya dan tidak dapat menegaskan posisi mereka pada perjuangan Palestina karena “sikap represif rezim mereka terhadap masalah Palestina”.Setiap tahun, pada hari Jumat terakhir bulan suci Ramadhan, aksi unjuk rasa sedunia diadakan untuk memperingati Hari Quds Internasional sebagai penegasan dukungan dan solidaritas kepada rakyat Palestina dalam perjuangan mereka untuk membebaskan wilayah pendudukan dari kendali Zionis Israel.Acara tahunan tersebut dipandang sebagai kesempatan oleh para pengkampanye kebenaran dan keadilan di seluruh dunia, terlepas dari afiliasi agama dan regional, untuk menyuarakan dukungan mereka bagi perjuangan Palestina dan mengecam rezim apartheid di Tel Aviv, yang telah menduduki wilayah Palestina sejak 1967. .Hari Quds Internasional adalah salah satu warisan mendiang pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini, yang dihormati sebagai pemimpin spiritual dan revolusioner oleh umat Islam di seluruh dunia.Segera setelah revolusi Islam pada tahun 1979, yang menyaksikan penggulingan rezim Pahlevi yang didukung AS di Iran, Imam Khomeini mendedikasikan hari Jumat terakhir bulan Ramadhan untuk perjuangan Palestina, menamakannya 'Hari Quds Internasional.Hari itu selama bertahun-tahun menjadi mekanisme psikologis bagi pecinta perdamaian dan kebebasan di seluruh dunia untuk berbicara kebenaran kepada kekuasaan dan menyuarakan dukungan bagi yang tertindas di mana-mana.“Mereka yang bersekutu dengan musuh Israel sebenarnya mengkompromikan prinsip-prinsip fundamental. Musuh Israel dan lobi Zionis berada di balik destabilisasi umat Islam. Mereka ingin melemahkan Muslim dan membawa mereka ke titik penaklukan,” kata Houthi dalam pidatonya di Hari Quds.“Kelalaian dan ketidaktahuan terhadap musuh Zionis Israel tidak akan menghilangkan bahaya yang mengancam negara-negara Muslim, dan tidak akan membebaskan orang dari tanggung jawab mereka [terhadap masalah Palestina]. Mereka yang membantu Zionis Israel dan [menormalkan hubungan dengannya] dipandang sebagai sapi perah,” tambahnya.Hamas: Respons pembunuhan penjaga Zionis Israel terhadap serangan al-AqsaSementara itu, gerakan perlawanan Hamas Palestina telah dipuji sebagai "operasi heroik" pembunuhan seorang penjaga Israel di pintu masuk pemukiman ilegal Ariel di bagian tengah Tepi Barat yang diduduki.Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebutnya sebagai tanggapan atas serangan pasukan Zionis Israel yang tak henti-hentinya terhadap kompleks Masjid al-Aqsa di Kota Tua al-Quds yang diduduki.“Operasi di pemukiman Ariel menyoroti bahwa revolusi telah menyebar ke seluruh Tepi Barat. Ini menandakan bahwa tindakan penjajah terhadap desakan pemuda Palestina pada konfrontasi gagal,” katanya.Militer Zionis Israel pada Sabtu (30/4) pagi mengumumkan bahwa penyerang Palestina menembak dan membunuh seorang penjaga keamanan di pintu masuk pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki pada Jumat malam.Rekaman yang diambil oleh kamera keamanan di daerah itu menunjukkan para penyerang turun dari kendaraan mereka dan menembaki pos penjaga di sana dengan peluru sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, The Times of Israel melaporkan."Ketika kami tiba di tempat kejadian, kami melihat seorang pria berusia dua puluhan tidak sadarkan diri dengan luka tembak, dia tidak bernapas dan tidak memiliki denyut nadi," kata seorang petugas medis dengan layanan ambulans Magen David Adom seperti dikutip oleh surat kabar itu.Tentara Zionis Israel telah meluncurkan perburuan luas untuk para penyerang.Menyusul insiden itu, pasukan militer Zionis Israel juga dilaporkan menutup pintu masuk ke kota Salfit, yang terletak di utara pemukiman.[IT/r]