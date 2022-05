Roket Dilaporkan Menghantam Pangkalan Militer Al-Asad yang Menampung Pasukan AS di Irak Barat

IslamTimes – Roket dilaporkan menghantam sebuah pangkalan di Irak barat yang menampung pasukan militer Amerika pada hari Sabtu (30/4).

Setidaknya empat rudal BM-21 Grad diluncurkan di Pangkalan Udara Ain al-Asad, sekitar 160 kilometer (100 mil) barat Baghdad, menurut Saberin News, saluran berita Telegram yang berafiliasi dengan Unit Mobilisasi Populer Irak – lebih dikenal dalam bahasa Arab sebagai Hashd al-Sha'abi.Dua roket jatuh di luar pangkalan, menurut Security Media Cell, yang terkait dengan kantor perdana menteri Irak.Pasukan keamanan telah meluncurkan penyelidikan atas peristiwa tersebut, menurut pernyataan itu.Serangan itu dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya "Perlawanan Internasional," dan ini adalah yang terbaru dari serangkaian serangan terhadap tentara pendudukan AS dalam beberapa bulan terakhir.Dua drone tempur menyerang sasaran di dalam pangkalan udara Irak yang sama pada 8 April.Jaringan televisi berbahasa Arab Al-Sumaria melaporkan pada saat itu bahwa tidak ada korban luka atau kerusakan, mengutip sumber keamanan anonim.Laporan itu menambahkan bahwa sistem kontra-roket, artileri, dan mortir (C-RAM) berhasil mencegat pesawat.Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya sentimen anti-AS, yang telah meningkat sejak pembunuhan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad.Pada 3 Januari 2020, Jenderal Soleimani, komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dan rekan sejawatnya di Irak Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer, menjadi sasaran bersama dengan rekan-rekan mereka dalam sebuah pesawat tak berawak teror. pemogokan di dekat Bandara Internasional Baghdad yang disahkan oleh mantan presiden AS Donald Trump.Legislator Irak menyetujui RUU dua hari setelah serangan yang memaksa pemerintah untuk menghentikan kehadiran semua personel militer asing di negara itu, yang dipimpin oleh Amerika Serikat.Pada 8 Januari 2020, IRGC menargetkan Pangkalan Udara Ain al-Asad yang dikelola AS setelah meluncurkan gelombang serangan untuk membalas pembunuhan Letnan Jenderal Soleimani.[IT/r]