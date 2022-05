Hari ke 67: Rusia Serang Senjata yang Dipasok oleh Barat saat Pelosi Mengunjungi Kiev

IslamTimes - Rusia mengatakan pihaknya menyerang senjata yang dipasok ke Ukraina oleh Barat saat Ketua DPR AS Nancy Pelosi bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Kiev selama kunjungan mendadak.

Pelosi, pemimpin tertinggi Amerika yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang, tiba pada Sabtu (1/5), memimpin delegasi Kongres.Dia bertemu Zelensky untuk berjanji akan terus mendukung Ukraina. "Delegasi kami melakukan perjalanan ke Kiev untuk mengirim pesan yang jelas dan bergema ke seluruh dunia: Amerika berdiri teguh dengan Ukraina," kata Pelosi dalam sebuah pernyataan.Negara-negara Barat telah memberlakukan sanksi ekonomi yang luas terhadap Rusia dan telah mengirimkan senjata dalam jumlah yang meningkat untuk menghadapi pasukan Rusia.Pelosi mengatakan pada hari Jumat (29/4) bahwa dia berharap untuk meloloskan paket bantuan $33 miliar untuk Ukraina yang diminta Presiden Joe Biden "sesegera mungkin".Kementerian pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu (1/5) bahwa pihaknya telah melakukan serangan rudal di lapangan terbang militer di dekat kota pelabuhan Odesa, menghancurkan landasan pacu dan hanggar yang berisi senjata dan amunisi yang dipasok ke Ukraina oleh AS dan Eropa.Pada hari Sabtu, Ukraina mengatakan rudal Rusia telah menghancurkan landasan pacu yang baru dibangun di bandara utama Odesa.Kementerian pertahanan Rusia menuduh pasukan Ukraina menembaki sebuah sekolah, taman kanak-kanak dan kuburan di desa-desa di wilayah Kherson selatan yang diduduki. Kementerian mengatakan warga sipil telah tewas dan terluka.Pasukan Rusia merebut kota Kherson, 100 km utara Krimea, pada bulan Maret dan sejak itu sebagian besar menduduki Mariupol, kota pelabuhan timur yang strategis di Laut Azov.Militer Ukraina mengatakan dalam sebuah buletin pada hari Minggu (1/5) bahwa pasukan Rusia berjuang untuk menerobos perbatasan administratif Kherson dan mempersiapkan jalan untuk serangan di kota-kota Mykolayiv dan Kryvyi Rih.Di Mariupol, Rusia mendeklarasikan kemenangan pada 21 April bahkan ketika ratusan tentara Ukraina dan warga sipil berlindung di pabrik baja Azovstal yang dibom di kota itu, di mana mereka terjebak dengan sedikit makanan, air atau obat-obatan.Kementerian pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa 46 warga sipil telah meninggalkan daerah sekitar pabrik baja pada hari sebelumnya.Zelenskiy mengatakan dalam pidato video larut malam bahwa Rusia sedang "mengumpulkan pasukan tambahan untuk serangan baru terhadap militer kami di timur negara itu" dan "mencoba untuk meningkatkan tekanan di Donbas".Rusia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak melanjutkan bantuan militer ke Kiev, dengan mengatakan pengiriman senjata itu “menuangkan minyak di atas api perang.”Anggota parlemen paling senior Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa Moskow harus menyita properti milik orang Barat sebagai tanggapan atas proposal presiden AS untuk mentransfer aset beku elit Rusia ke Ukraina.Biden pada hari Kamis meminta Kongres untuk mengizinkan negara bagian AS menyita lebih banyak aset yang dimiliki oleh oligarki Rusia dan memberikan hasilnya ke Ukraina.Ketua Duma Vyacheslav Volodin mengatakan bahwa kapal pesiar dan vila mewah milik oligarki Rusia tidak membantu pembangunan Rusia tetapi Barat tampaknya terlibat dalam "pencurian" sederhana."Benar untuk mengambil tindakan cermin terhadap bisnis di Rusia yang pemiliknya berasal dari negara-negara yang tidak bersahabat di mana tindakan tersebut diambil: sita aset ini," tulis Volodin di saluran Telegram-nya."Hasil dari penjualan harus digunakan untuk pembangunan negara kita," katanya. "Preseden berbahaya telah dibuat: itu harus menghantam 'Negara seperti bumerang."Putin telah berulang kali memperingatkan bahwa Moskow akan menanggapi dengan cara yang sama. Sejauh ini tanggapan ekonomi terberat Kremlin adalah memutus pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria dan menuntut skema pembayaran baru untuk pembeli gas Eropa.Volodin memilih Lithuania, Latvia, Polandia, dan Amerika Serikat sebagai negara yang terlibat dalam "pencurian" aset Rusia.[IT/r]