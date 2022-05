Bill Gates Peringatkan Dunia Tidak Terlihat 'Terburuk' dari COVID-19 sebagai Kemungkinan Varian yang 'Bahkan Lebih Fatal'

IslamTimes - Sebelumnya, dalam sebuah opini untuk The New York Times, pendiri Microsoft Bill Gates menyuarakan keyakinan bahwa perang melawan pandemi COVID-19 bisa lebih efisien jika para ilmuwan lebih fokus pada pengembangan pengobatan terapeutik lebih cepat, di samping vaksin.

Miliarder Bill Gates, yang ikut mendirikan Microsoft Corporation, perusahaan perangkat lunak komputer pribadi terbesar di dunia, telah memperingatkan bahwa ada kemungkinan dunia belum melihat yang terburuk dari pandemi COVID-19.“Kita masih berisiko pandemi ini menghasilkan varian yang akan lebih menular dan bahkan lebih fatal. Sepertinya tidak, saya tidak ingin menjadi suara malapetaka dan kesuraman, tetapi risiko pandemi ini jauh di atas 5 persen, kita bahkan belum pernah melihat yang terburuk,” kata maestro teknologi dan filantropis itu dikutip oleh Financial Times.Gates, yang merilis buku barunya, "How to Prevent the Next Pandemic" pada 3 Mei, juga menyarankan pemerintah di seluruh dunia untuk berinvestasi pada ahli epidemiologi dan pembuat model komputer untuk membantu mengidentifikasi ancaman kesehatan global.Menurutnya, selain pengawasan global untuk mendeteksi bahaya pandemi, peningkatan pengeluaran diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kesehatan.Gates menjuluki rencananya sebagai inisiatif "Respons Epidemi Global dan Mobilisasi", dan menyarankan bahwa hanya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mampu membangun dan mengelola tim ahli "terbaik", dengan dana senilai sekitar $ 1 miliar per tahun. .Dia juga mengecam model pendanaan WHO saat ini sebagai "sama sekali tidak serius tentang pandemi".Gates, peserta aktif dalam upaya global untuk mendistribusikan diagnostik, terapi, dan vaksin COVID-19 dengan Yayasan Bill and Melinda Gates yang bekerja dengan Access to COVID-19 Tools Accelerator dan fasilitas COVAX yang diketuai AS, baru-baru ini menulis sebuah opini diterbitkan oleh The New York Times di mana ia menyarankan bahwa pandemi virus corona tidak akan merenggut korban seperti itu jika para ilmuwan dapat mengembangkan pengobatan lebih cepat."Angka kematian kemungkinan jauh lebih rendah, dan mungkin lebih sulit untuk menyebarkan mitos dan informasi yang salah seperti yang mereka lakukan", tulis Gates.Sejak Maret 2020, wabah COVID-19 telah menewaskan sekitar 6,2 juta orang di seluruh dunia. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah kasus, rawat inap, dan kematian telah mereda di seluruh dunia, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), minggu ini memperingatkan bahwa orang masih perlu waspada terhadap penyakit pernapasan. .Selama konferensi pers pada 26 April, direktur jenderal WHO memperingatkan bahwa penurunan pengujian keseluruhan dan pengawasan COVID-19 di banyak negara akan membuat dunia berisiko terhadap kebangkitan virus.[IT/r]