Menendez: AS Tidak dalam 'Perang Proxy' dengan Rusia di Ukraina

IslamTimes - Senator Demokrat Bob Menendez mengatakan AS akan terus membantu Ukraina dan "mengalahkan Rusia" dalam konflik, yang dia bantah sebagai perang proksi antara Washington dan Moskow.

Menendez, ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan kepada NBC News pada hari Minggu (1/5) bahwa Kongres "akan melakukan apa yang diperlukan" untuk memastikan kemenangan Ukraina atas Rusia.“Ukraina adalah ujian bagi barat, ujian bagi tatanan internasional,” katanya“Dapatkah satu negara – kasus ini Rusia di bawah [Presiden Vladimir] Putin – menghapus perbatasan Eropa [atau] mengubah negara dengan paksa?” Dia bertanya.Menendez mengklaim bahwa Rusia mungkin mencoba merebut negara lain jika Putin menang di Ukraina.“Pada akhirnya,” tambahnya, “kami tidak ingin melihat Rusia masuk ke Moldova atau negara NATO.”Dia membuat pernyataan setelah Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan pekan lalu bahwa tujuan utama AS dalam mempersenjatai Ukraina adalah untuk "melemahkan" Rusia.Putin, bagaimanapun, telah memperingatkan tentang risiko konflik nuklir di kawasan itu jika Washington dan sekutu NATO-nya terus memompa senjata ke Ukraina.Pemerintahan Biden telah memberikan hampir $3,4 miliar bantuan ke Ukraina sejak Rusia meluncurkan kampanye militer pada akhir Februari.Dia meminta tambahan $ 33,4 miliar bantuan Ukraina dari Kongres minggu lalu.Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov juga memperingatkan Barat agar tidak mempersenjatai Ukraina, dengan mengatakan bahwa aliansi militer pimpinan AS "terlibat dalam perang dengan Rusia melalui proxy."Dia memperingatkan bahwa bahaya konflik nuklir sekarang “cukup besar.”Sementara itu, Administrator Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) Samantha Power memperingatkan pada hari Minggu bahwa dampak konflik di Ukraina telah menjadi semacam Perang Dunia "dalam hal efek.""Mendengarkan Anda menyusun konsekuensi ini, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa dalam beberapa hal ini telah menjadi semacam perang dunia," kata Stephanopoulos.Rusia, yang menyebut invasinya ke Ukraina sebagai "operasi khusus" untuk "mendenazifikasi" tetangganya, mengatakan Barat menyabotase pembicaraan damai dengan Ukraina.[IT/r]