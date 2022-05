Anggota Parlemen Berusaha untuk Membawa Pasukan AS ke Ukraina

IslamTimes - Rep Adam Kinzinger, seorang Republikan dari Illinois, mengumumkan pada hari Minggu (1/5) bahwa dia akan memperkenalkan resolusi otorisasi penggunaan kekuatan militer dengan alasan Rusia menyebarkan "senjata kimia, biologi dan / atau nuklir" di Ukraina.

Resolusi Adam Kinzinger akan memungkinkan Presiden Biden untuk mengerahkan pasukan Amerika jika Rusia menggunakan senjata pemusnah massalKinzinger terus mendorong keterlibatan AS dalam konflik yang sedang berlangsung, dan sebelumnya mendukung langkah-langkah yang menurut para kritikus dan Presiden Biden akan mengarah pada “perang dunia ketiga.”Resolusi Kinzinger akan memberi wewenang kepada presiden untuk menggunakan militer Amerika untuk "membantu dalam mempertahankan dan memulihkan integritas wilayah Ukraina," sebagai tanggapan atas hipotetis penggunaan senjata kimia, biologi, atau nuklir oleh Rusia di tanah Ukraina.Resolusi tersebut akan memberikan presiden satu-satunya wewenang untuk menentukan apakah agresi Rusia tersebut benar-benar terjadi, tanpa memerlukan penyelidikan internasional. Dengan demikian, itu dapat mendorong pasukan Ukraina untuk melancarkan serangan semacam itu dengan harapan menarik AS ke dalam konflik, karena komandan di Moskow menuduh Kiev merencanakannya.Sebagai Otorisasi untuk Penggunaan Kekuatan Militer, atau AUMF, resolusi tersebut akan berfungsi seperti AUMF pasca-9/11 yang telah diperbarui setiap tahun sejak 2001. Otorisasi ini telah memberikan izin hukum kepada presiden AS untuk menyerang lebih dari selusin negara sejak 9/11, termasuk Afghanistan, Irak, Suriah, Somalia dan Yaman, tanpa deklarasi perang resmi."Seperti yang dikatakan Presiden Amerika Serikat, Putin harus dihentikan," bunyi pernyataan dari kantor Kinzinger. "Oleh karena itu, Panglima militer terbesar di dunia harus memiliki wewenang dan sarana untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melakukannya. .”Kinzinger, seorang Republikan yang bersekutu dengan Demokrat dalam sebagian besar masalah, telah secara terbuka menyerukan keterlibatan AS dalam konflik tersebut. Dalam satu hari pasukan Rusia memasuki Ukraina pada bulan Februari, Kinzinger menuntut agar NATO menegakkan 'zona larangan terbang' di atas negara itu, sebuah langkah yang akan membuat aliansi militer pimpinan AS berkomitmen untuk menembak jatuh pesawat Rusia dan menyerang pertahanan udara Rusia. sistem.Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga meminta langkah seperti itu, Biden menolak, dengan mengatakan bahwa itu akan memicu “perang dunia ketiga” dengan Rusia. Kinzinger juga telah menekan pemerintah Biden untuk mengirim jet tempur yang disumbangkan oleh Polandia ke Ukraina, yang ditolak pemerintah. Mengutip risiko yang melibatkan pilot AS yang mengirimkan pesawat tempur ke zona konflik aktif, Biden kembali mengatakan bahwa dia ingin menghindari “Perang Dunia III.”Saat ini tidak jelas apakah dan kapan resolusi Kinzinger akan dibawa ke pemungutan suara. Biden sendiri telah mengatakan bahwa AS “akan menanggapi” setiap penggunaan senjata pemusnah massal oleh pasukan Rusia di Ukraina, tetapi telah menghindari penarikan 'garis merah' yang mengikat. Sebaliknya, AS terus mengirimkan senjata ke Ukraina dan saat ini melatih tentara Ukraina pada beberapa sistem senjata ini di Jerman.Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]