Lavrov: Barat Mencuri $300 Miliar lebih dari Moskow

Islam Times - Dalam wawancara ekstensif membahas berbagai masalah Moskow dan Barat dengan jaringan TV Italia pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan $300 miliar lebih dicuri dari Rusia.

"Mereka ingin 'menghukum' Rusia, jadi mereka mencurinya," kata Lavrov kepada penyiar Mediaset Italia, seperti dilaporkan Sputnik News.Dia menjelaskan bahwa "uang dicuri dari kami (lebih dari $300 miliar)... sebagian besar jumlah itu diterima untuk pasokan minyak dan gas."Lavrov mencatat bahwa "sekarang kami ditawari untuk melanjutkan perdagangan seperti sebelumnya, dan uang akan tetap bersama mereka.""Ketika mereka mau, mereka akan mengantonginya lagi. Itulah alasannya," tambahnya, mencatat bahwa di Barat, "tidak ada yang membicarakan hal ini."Ditanya tentang mengapa Rusia menghentikan pengiriman gas, yang telah memicu kekhawatiran di Italia, Lavrov mengatakan Barat dapat mengambil uang dari Rusia kapan saja di masa depan jika situasinya tetap tidak berubah."...Gazprom terpaksa menyimpan uang di rekeningnya di bank-bank Barat (sesuai dengan aturan Anda)," kata Lavrov, menambahkan bahwa "sekarang kami mengusulkan agar pengiriman dianggap dibayar bukan ketika Gazprombank mendapatkan euro atau dolar, tetapi ketika mereka diubah menjadi rubel, yang tidak bisa lagi dicuri."Menteri Luar Negeri itu mencatat bahwa "tidak ada perubahan untuk pembeli," karena mereka masih membayar jumlah energi yang ditentukan dalam kontrak dalam euro dan dolar, dan konversi akan dilakukan setelah itu."Kami tidak punya hak di hadapan rakyat kami sendiri untuk membiarkan Barat melanjutkan kebiasaan mencurinya," tandasnya.Lavrov juga mengungkapkan keterkejutannya pada fakta bahwa Italia berada di garda depan mendorong inisiatif sanksi terhadap Rusia, karena aneh melihat ini, mengingat hubungan dekat antara Roma dan Moskow."Italia berada di garis depan dari mereka yang bukan hanya menerima sanksi anti-Rusia, tetapi juga mengajukan inisiatif dengan segala cara yang mungkin. Sungguh aneh bagi saya untuk melihatnya, tetapi sekarang kita sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa Italia bisa seperti itu," katanya.Berbicara tentang situasi global, kemungkinan perang nuklir mengingat peristiwa terkini dan perlombaan senjata, Menteri Luar Negeri itu mencatat bahwa Rusia tidak pernah menghentikan upaya yang bertujuan mencegah perang nuklir."Rusia tidak pernah menghentikan upaya untuk mencapai kesepakatan yang akan menjamin tidak dimulainya perang nuklir," tegasnya.Adapun persenjataan terbarunya, Moskow terpaksa mengembangkan senjata hipersonik, kaena mengetahui bahwa sistem pertahanan rudal AS akan diarahkan melawan Rusia, kata Lavrov."Kami terpaksa mengembangkan senjata hipersonik, karena kami tahu betul bahwa sistem pertahanan rudal AS akan diarahkan bukan ke Korea Utara dan Iran, tetapi melawan Rusia dan kemudian China," katanya.Menurut Lavrov, Rusia membutuhkan senjata yang mampu mengatasi pertahanan anti-rudal ini."Jika tidak, negara yang memiliki pertahanan rudal dan senjata ofensif mungkin tergoda untuk melakukan serangan pertama dengan harapan serangan balasan akan ditekan oleh sistem pertahanan rudal," jelas menteri.Jumat lalu, Lavrov menegaskan kembali bahwa Moskow tidak mengancam siapa pun dengan senjata nuklir, dan negara-negara Baratlah yang mulai berbicara tentang ancaman itu.Setelah republik Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk melindungi diri mereka dari agresi Ukraina, Rusia memulai operasi militer di Ukraina pada 24 Februari. AS, UE, dan sejumlah negara lain membalas dengan menjatuhkan sanksi luas terhadap Rusia.[IT/AR]