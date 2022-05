Trump: Biden 'Tidak Kompeten, Kegagalan Tak Tertandingi'

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan "ketidakmampuan" pemerintahan Biden dapat menyebabkan eskalasi krisis Ukraina.

Ada "orang-orang yang tidak kompeten menjalankan sesuatu," kata Trump pada rapat umum pendukungnya di Greenwood, Nebraska pada hari Minggu (1/5), memperingatkan mereka bahwa situasi di Ukraina adalah "hal yang sangat berbahaya [... yang] bisa menjadi perang dunia."Trump mengecam Presiden Joe Biden, dengan mengatakan penampilannya adalah "kegagalan yang tak tertandingi," mengulangi bahwa Biden telah melakukan lebih banyak kerusakan dalam 16 bulan kepresidenan daripada gabungan lima Presiden terburuk dalam sejarah AS.Menurut Trump, Biden "mempermalukan" Amerika Serikat, dengan mengorbankan rasa hormatnya dari para pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.Trump mengklaim bahwa Putin “menyebarkan kata [‘nuklir’] sepanjang waktu karena dia tidak menghormati kepemimpinan kita.”Namun, pernyataan Trump gagal karena Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah berulang kali menekankan bahwa Rusia tidak mengancam siapa pun dengan perang nuklir; Barat dan Ukraina terus-menerus “bermain dengan kata-kata ‘perang nuklir’.”Trump mengatakan presiden lain tidak membalas panggilan telepon Biden, menjelaskan bahwa mereka tidak ingin "tidak ada hubungannya dengan dia selain mengambil keuntungan dari AS." Dia juga menekankan bahwa Biden harus “mengambil tes kognitif dan merilis hasil untuk dilihat seluruh dunia.”Mengutip rekor inflasi dan kenaikan harga, Trump mengatakan pemerintahan Biden berusaha mengalihkan kesalahan dan menuduh Putin bertanggung jawab atas bencana yang dialami AS. “Mari kita salahkan Putin. Kenapa tidak," kata Trump mengejek.AS kehilangan posisi dominannya di sektor energi, mantan Presiden menekankan, menyoroti bagaimana Washington berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, Venezuela, Rusia, dan OPEC untuk mengangkatnya keluar dari krisis.Demokrat dan pemerintahan AS yang berkuasa adalah ancaman terbesar bagi negara itu, Trump menekankan, daripada masalah eksternal, seperti krisis Ukraina. Dia juga menggarisbawahi bahwa pemilihan paruh waktu yang akan datang adalah “paruh paruh waktu paling penting dalam sejarah AS,” mendesak para pendukungnya untuk pergi ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara.Dalam jajak pendapat Washington Post-ABC News yang dilakukan pada akhir April, tingkat ketidaksetujuan Biden secara keseluruhan adalah sekitar 52%, sementara 47% orang Amerika tidak menyetujui penanganannya terhadap krisis Ukraina khususnya, dengan hanya 42% yang menyetujui.CNN melaporkan sebelumnya pada bulan April bahwa peringkat persetujuan Biden mencapai titik terendah dari presiden mana pun sebelum dia setelah satu tahun tiga bulan menjabat.[IT/r]