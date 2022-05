Arab Saudi 'Kecewa' oleh Penurunan Dukungan AS untuk Perang Yaman

IslamTimes - Seorang anggota senior keluarga kerajaan Saudi telah mengeluhkan kurangnya komitmen Amerika Serikat untuk membela kerajaan dari serangan balasan oleh gerakan Houthi Ansarullah Yaman, bahkan ketika Riyadh terus melanggar kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini.

Pangeran Turki al-Faisal, yang juga mantan kepala intelijen Saudi, menyatakan kekecewaannya tentang dukungan Washington yang menurun untuk Arab Saudi, dan mengatakan Riyadh merasa "dikecewakan" oleh Amerika Serikat dalam menangani ancaman keamanan terhadap kerajaan oleh gerakan perlawanan Yaman."Orang-orang Saudi menganggap hubungan itu strategis, tetapi merasa kecewa pada saat kami berpikir bahwa Amerika dan Arab Saudi harus bersama-sama menghadapi apa yang kami anggap bersama, tidak hanya menjengkelkan, tetapi juga membahayakan stabilitas dan keamanan daerah itu," kata pangeran dalam sebuah wawancara video dengan surat kabar Saudi Arab News yang diterbitkan pada hari Senin (2/5).“Kami mengalami pasang surut selama bertahun-tahun, dan mungkin saat ini salah satu penurunan, terutama karena presiden Amerika Serikat dalam kampanye pemilihannya mengatakan bahwa dia akan membuat Arab Saudi menjadi paria dan tentu saja dia berusaha mempraktekkan apa yang dia khotbahkan," tambah Faisal.Hubungan antara Washington dan Riyadh telah goyah setelah Presiden AS Joe Biden menjabat dan sejak pembunuhan 2018 jurnalis pembangkang Saudi Jamal Khashoggi di tangan agen Saudi.Tak lama setelah menjabat tahun lalu, presiden AS menyatakan bahwa ia akan mengakhiri "dukungan Amerika untuk operasi ofensif dalam perang." Namun, satu tahun dalam masa kepresidenannya, Gedung Putih terus menyetujui penjualan senjata ke rezim Riyadh.Ratusan orang Amerika pada beberapa kesempatan mengadakan demonstrasi di kota-kota besar untuk mengecam perang berdarah yang dipimpin Saudi di Yaman, mendesak Kongres untuk mendukung proposal yang akan mengakhiri keterlibatan AS yang “tidak konstitusional” dalam agresi.Arab Saudi melancarkan perang yang menghancurkan di Yaman pada Maret 2015 bekerja sama dengan sejumlah sekutunya dan dengan dukungan senjata dan logistik dari AS dan beberapa negara Barat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kekuasaan rezim yang bersahabat dengan Riyadh dan menghancurkan gerakan perlawanan Ansarullah yang populer, yang telah menjalankan urusan negara tanpa adanya pemerintahan yang efektif di Yaman.Tak lama setelah dimulainya perang, rezim di Riyadh juga memicu blokade ketat di Yaman, di mana penduduknya sangat membutuhkan pasokan dasar seperti makanan dan obat-obatan.Perang yang dipimpin Saudi telah berhenti jauh dari semua tujuannya, meskipun menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan mengubah seluruh negara menjadi tempat krisis kemanusiaan terburuk di dunia.Perjanjian gencatan senjata antara koalisi pimpinan Arab Saudi yang telah menginvasi dan menduduki negara yang dilanda perang sejak 2015 dan gerakan perlawanan Ansarullah Yaman yang populer dimediasi oleh PBB pada 2 April, tetapi Riyadh pada beberapa kesempatan melanggar gencatan senjata dengan pengeboman. wilayah sipil di seluruh negara miskin.[IT/r]