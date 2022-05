Jumlah Persenjataan AS yang Dikirim ke Ukraina Terungkap

IslamTimes - Sekitar 80% dari howitzer M777 dan setengah dari amunisi 155mm untuk mereka – yang dijanjikan ke Ukraina oleh Presiden AS Joe Biden bulan lalu – telah dikirimkan, kata Departemen Pertahanan pada hari Senin (2/5).

AS telah mengirimkan 80% dari howitzer yang dijanjikannya ke Kiev, klaim WashingtonMiliter AS juga mengatakan telah memasok hampir semua anti-baterai dan radar anti-pesawat dan 5.000 rudal anti-tank Javelin yang dijanjikan, tetapi belum ada helikopter.Angka-angka tersebut berasal dari briefing di Pentagon pada hari Senin (2/5), di mana seorang pejabat pertahanan Amerika yang tidak disebutkan namanya memberikan laporan resmi bantuan militer Washington ke Kiev kepada wartawan.Biden awalnya menjanjikan 18 howitzer ke Ukraina, tetapi kemudian menambahkan 72 lagi, bersama dengan 140.000 butir amunisi 155mm, sepuluh radar kontra-artileri, dua radar pengawasan udara, 200 pengangkut personel lapis baja M113, 100 humvee, dan 11 helikopter Mi-17.Menurut Pentagon, setengah dari amunisi 155mm sudah ada di tangan Ukraina, dan lebih banyak lagi yang dikirim setiap hari. Sebanyak 72 howitzer telah dikirimkan, bersama dengan "hampir semua" radar. Sebanyak 14 penerbangan kargo berangkat dari AS selama 24 jam terakhir, dan 11 lagi diharapkan pada hari berikutnya, bersama dengan 23 penerbangan dari lima negara lain.Penerbangan pasokan ini dilaporkan mendarat di Polandia, dari mana senjata dibawa melintasi perbatasan Ukraina melalui jalan darat dan kereta api.Pentagon juga mengungkapkan bahwa pelatihan pasukan Ukraina tentang howitzer baru sedang berlangsung di Jerman. Pasukan Garda Nasional Florida yang berbasis di sana, yang sebelumnya dikerahkan ke Ukraina untuk pelatihan, telah mengambil alih latihan howitzer dari instruktur asli Kanada. Lebih dari 170 tentara Ukraina telah dilatih untuk menangani M777, dan 50 lainnya sedang menyelesaikan pelatihan mereka, kata pejabat itu.Sekelompok 20 orang Ukraina telah memulai kursus pelatihan selama seminggu dalam menggunakan drone taktis Phoenix Ghost, pejabat itu menambahkan. Namun, helikopter Mi-17 belum dikirim ke Kiev.Rincian lain yang diungkapkan oleh Pentagon adalah bahwa Ukraina sejauh ini telah menerima 5.000 rudal anti-tank Javelin. Militer AS telah kekurangan persediaannya sendiri untuk rudal anti-pesawat Javelin dan Stinger, karena pabrikan mereka, Raytheon, mengeluh pekan lalu bahwa pasokan komponen yang akan dibuat lebih sedikit.Sejak 24 Februari, AS telah menjanjikan hampir $15 miliar bantuan militer ke Kiev, lebih dari dua kali lipat seluruh anggaran militer Ukraina untuk tahun 2021. Pekan lalu, Kongres menyetujui RUU yang akan memungkinkan Gedung Putih untuk mengirim jumlah dan jenis senjata yang hampir tidak terbatas dan amunisi menggunakan mekanisme "pinjam-sewa" era Perang Dunia II.Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 1.246 senjata artileri, tidak termasuk beberapa sistem peluncur roket, sejak awal permusuhan. Rusia juga berulang kali menargetkan gudang penyimpanan peralatan yang dikirim dari Barat.Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]