Amir-Abdollahian: Tehran dan Washington dalam Dialog Tidak Langsung untuk Mencapai Kesepakatan 'Kuat'

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan negosiasi tentang kebangkitan kesepakatan Iran 2015 belum dihentikan, menekankan bahwa Tehran dan Washington berada dalam korespondensi tidak langsung untuk mencapai kesepakatan tentang penghapusan sanksi anti-Iran.

“Pembicaraan Wina belum dihentikan, tetapi mereka melanjutkan proses lain untuk menghapus sanksi sepihak yang dikenakan pada kami dan melalui pertukaran pesan tertulis dengan Amerika melalui perwakilan UE,” kata Amir-Abdollahian kepada al-Masirah berbahasa Arab Yaman. jaringan televisi pada Selasa (3/5).Dia menggarisbawahi bahwa tujuan Iran dalam pembicaraan itu adalah untuk mencapai kesepakatan yang “kuat” dan “permanen”."Kami mendesak pihak Amerika untuk bersikap realistis," katanya. “Menghapus sanksi di semua bidang dan menerima jaminan ekonomi adalah salah satu item terpenting dalam agenda tim perunding kami.”Kepala diplomat Iran juga mengatakan dia yakin Amerika telah memahami dengan sempurna garis merah Iran.Dia menambahkan, “Kami akan melanjutkan dialog. Segera setelah kesepakatan akan dicapai, perwakilan kami dalam negosiasi akan membuat perubahan akhir pada kesepakatan.”Beberapa putaran negosiasi telah diadakan di ibukota Austria sejak April 2021 untuk membawa AS kembali ke kesepakatan Iran. Pembicaraan Wina, bagaimanapun, mengecualikan diplomat Amerika karena penarikan negara mereka dari kesepakatan, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), pada 8 Mei 2018.Beberapa pekan terakhir telah membawa pembicaraan ke jalan buntu baru, karena AS bersikeras pada penolakannya untuk menghapus Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dari daftar organisasi teroris asingnya.Iran menyatakan bahwa penunjukan IRGC pada 2019 adalah bagian dari apa yang disebut kampanye tekanan maksimum mantan pemerintahan Donald Trump terhadap Iran, dan oleh karena itu, itu harus dibatalkan tanpa syarat.Pemerintahan Joe Biden tidak setuju, meskipun telah mengakui dalam banyak kesempatan bahwa kebijakan tekanan maksimum Trump telah menjadi kegagalan yang membawa malapetaka. Dia telah mempertahankan penunjukan IRGC sebagai pengaruh dalam pembicaraan.“Jika Iran ingin … meletakkan masalah di atas meja yang berada di luar batas JCPOA, Iran tentu saja harus berada dalam posisi untuk membuat konsesi atas masalah tersebut,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada hari Senin (2/5), dalam sebuah referensi pernyataan terselubung untuk penunjukan. "Itu hanya sifat dari negosiasi apa pun."Republik Islam telah menjelaskan bahwa baik JCPOA dan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB adalah tolok ukur untuk pembicaraan Wina, menolak apa pun yang kurang atau lebih dari keduanya.[IT/r]