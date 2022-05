WSJ: Kepala CIA Bertemu dengan Putra Mahkota Saudi pada Bulan April dalam Upaya untuk Memperbaiki Hubungan

IslamTimes - Direktur CIA William Burns mengadakan pertemuan mendadak dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bulan lalu, menurut The Wall Street Journal.

Kunjungan tersebut, yang berlangsung pada pertengahan April di kota pelabuhan Arab Saudi Jeddah, terjadi ketika pemerintahan Presiden Joe Biden mendorong untuk memperbaiki hubungan dengan Riyadh.Meskipun rincian tentang apa yang dibahas keduanya tidak tersedia, sumber ketegangan AS-Saudi baru-baru ini termasuk produksi minyak, konflik Ukraina, kesepakatan nuklir Iran dan perang yang dipimpin Saudi di Yaman.“Itu adalah percakapan yang baik, nada yang lebih baik daripada keterlibatan pemerintah AS sebelumnya,” kata seorang pejabat Amerika tentang pertemuan dengan Pangeran Mohammed, yang menjalankan urusan sehari-hari Arab Saudi atas nama ayahnya yang berusia 86 tahun, Raja Salman.Beberapa pejabat AS telah mengunjungi kerajaan itu pada tahun lalu dalam upaya untuk memperbaiki hubungan, The Wall Street Journal melaporkan.Burns bertemu Pangeran Saudi dengan hubungan Washington-Riyadh pada titik terendah dalam beberapa dekade, dengan kandidat presiden saat itu Biden secara khusus mengatakan pada 2019 bahwa kerajaan harus diperlakukan seperti paria atas masalah hak asasi manusia seperti pembunuhan jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi. .“Kami akan, pada kenyataannya, membuat mereka membayar harganya, dan membuat mereka, pada kenyataannya, paria seperti mereka,” kata Biden selama debat presiden dari Partai Demokrat.Menurut penilaian rahasia intelijen AS yang dirilis tahun lalu oleh Biden, Pangeran Mohammed menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi, yang mengakibatkan pembunuhan dan pemotongannya pada 2018 di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki.Arab Saudi awalnya mengeluarkan cerita yang saling bertentangan tentang hilangnya Khashoggi, tetapi akhirnya mengklaim bahwa kolumnis Washington Post itu telah terbunuh dalam operasi “nakal”.Pangeran Mohammed telah membantah terlibat dalam pembunuhan itu dan mengatakan kepada penasihat keamanan nasional Biden pada bulan September bahwa dia tidak pernah ingin membahas masalah itu lagi, The Wall Street Journal melaporkan.[IT/r]