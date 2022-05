Strategi Baru AS: Mempersenjatai Jepang Melawan China

Islam Times - Amerika Serikat tengah berjuang menemukan sekutu di kawasan Indo-Pasifik yang bersedia menjadi tuan rumah rudal jarak menengah (IRBM).

Sebuah laporan oleh think tank RAND Corporation berbasis di AS, yang dekat dengan Pentagon, melihat kemungkinan negara-negara Pasifik setuju untuk menjadi tuan rumah IRBM AS, keuntungan dan kerugian dari alternatif potensial, dan alternatif paling layak yang ada.Laporan tersebut menemukan bahwa strategi AS yang bergantung pada sekutu yang setuju untuk secara permanen menjadi tuan rumah IRBM berbasis darat ini pasti akan gagal karena ketidakmampuannya untuk menemukan mitra yang bersedia di kawasan Pasifik.Penulis laporan menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya tuan rumah yang bersedia, Washington harus mendorong Jepang untuk mengembangkan persenjataan rudalnya sendiri untuk mengancam kapal-kapal China, sehingga menggunakan Jepang sebagai pion dalam perang tanpa batas melawan China.Setelah AS menarik diri dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) pada 2019, AS berusaha mengembangkan dan menyebarkan rudal berbasis darat dengan jangkauan antara 500 dan 5.500 km.Itu segera memicu perdebatan tentang di mana AS akan mengerahkan rudal-rudal itu. Karena China bukan penandatangan INF dan telah mengembangkan rudalnya sendiri, Amerika mengincar kawasan Indo-Pasifik.Penulis laporan melihat kemungkinan sekutu AS di kawasan Indo-Pasifik—Australia, Jepang, Filipina, Republik Korea, dan Thailand—menjadi tuan rumah IRBM-nya untuk melawan ancaman China, tetapi ternyata mereka semua tidak mau.Dia juga memeriksa alternatif untuk secara permanen menempatkan rudal AS di wilayah sekutu, tetapi menemukan kelemahan dengan setiap alternatif dan dengan demikian merekomendasikan Jepang mengembangkan gudang kemampuan rudal anti-kapal berbasis darat atas perintah AS.Dalam laporan yang diterbitkan hari Senin, penulis berpendapat bahwa “kemungkinan penerimaan untuk menampung sistem seperti itu sangat rendah selama kondisi politik domestik saat ini dan tren keamanan regional bertahan,” mengacu pada Thailand, Australia, Korea Selatan, Filipina, dan Jepang.Selama Thailand “terus memiliki pemerintah yang didukung militer yang mengejar hubungan lebih dekat dengan China”, AS “tidak ingin Thailand menjadi tuan rumah GBIRM”, catatnya.Di Filipina, selama seorang presiden melanjutkan kebijakan terhadap Amerika Serikat dan China yang serupa dengan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina “sangat tidak mungkin menerima GBIRM AS.”Jepang bersedia untuk "meningkatkan kemampuan pertahanannya sendiri vis-à-vis China," tetapi enggan untuk menerima setiap peningkatan kehadiran militer AS atau "menyebarkan senjata yang secara eksplisit bersifat ofensif", kata laporan itu.Laporan tersebut menunjukkan bahwa untuk terus mengejar GBIRM untuk Indo-Pasifik, strategi yang paling mungkin berhasil adalah “membantu Jepang mengembangkan persenjataan rudal anti-kapal berbasis darat”.“Ini akan menjadi langkah pertama dalam strategi jangka panjang AS untuk mendorong Jepang membeli rudal serupa dengan jangkauan yang lebih jauh,” katanya.Sementara itu, kepala urusan luar negeri Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang mengatakan pada hari Selasa bahwa negara itu harus mengerahkan rudal jarak menengah yang diluncurkan di permukaan di prefektur paling utara Hokkaido untuk mencegah serangan rudal dari China, Rusia dan Korea Utara.Masahisa Sato, kepala Divisi Luar Negeri LDP, membuat pernyataan di sebuah acara di Washington yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional, sebuah wadah pemikir AS.Washington dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya keras membuat terobosan ke kawasan strategis Indo-Pasifik, dengan tujuan tunggal untuk melawan kebangkitan naga Cina. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.Dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan diplomatiknya dengan negara-negara Pasifik, pemerintahan Biden akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dari kawasan itu akhir tahun ini, kata seorang pejabat senior pemerintah AS, Senin.Kurt Campbell, yang menjabat sebagai koordinator untuk urusan Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional AS, membuat pengumuman tersebut pada pertemuan puncak bisnis AS-Selandia Baru, di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.[IT/AR]