Ukraina: Bagaimana Drone Mengubah Cara Perang

Switchblade drone (DW).

Islam Times - Perang di Ukraina menunjukkan bahwa kendaraan udara tak berawak adalah bagian dari peperangan modern. Drone memiliki berbagai tugas mulai dari pengawasan udara hingga pertahanan rudal, Deutsche Welle melaporkan.

Drone memenuhi persyaratan perang modern — itulah garis dari Departemen Pertahanan AS. Dan Pentagon mengatakan hanya drone yang memenuhi semua persyaratan Ukraina. Ini adalah drone baru, atau kendaraan udara tak berawak (UAV), yang disebut Phoenix Ghost."Kami percaya sistem khusus ini akan sangat sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama di Ukraina timur," kata juru bicara Pentagon John Kirby dalam konferensi pers.Kirby mengatakan AS telah mulai mengembangkan Phoenix Ghost sebelum pecahnya perang dan pekerjaan itu sekarang akan dipercepat untuk memenuhi persyaratan Ukraina dengan lebih baik.Rencananya adalah mengirimkan lebih dari 120 drone sebagai bagian dari paket bantuan militer senilai $800 juta (sekitar €750 juta).Tapi apa yang dilakukan Phoenix Ghost? Apa bedanya dengan sistem senjata lain?Tidak banyak yang diketahui. Apa yang diketahui adalah Phoenix Ghost dikembangkan oleh kontraktor pertahanan AS Aevex Aerospace dengan Angkatan Udara AS. Dan menurut Kirby, personel tidak membutuhkan banyak pelatihan untuk mengoperasikannya.Kirby mengatakan drone baru itu seperti drone Switchblade yang lebih tua, yang dibuat oleh perusahaan AS AeroVironment untuk digunakan oleh pasukan khusus AS di Afghanistan pada 2012.Drone ransel Switchblade termasuk dalam kategori "munisi berkeliaran" atau "senjata berkeliaran."“Ini campuran antara rudal dan drone,” kata Arthur Holland Michel, penulis dan rekan senior di Dewan Etika Carnegie dalam Urusan Internasional di Barcelona.Amunisi yang berkeliaran mendapatkan namanya dari cara kerjanya. Mereka diluncurkan tanpa target khusus dan melingkari suatu area sampai target ditetapkan oleh operator di darat, dan saat itulah ia menyerang.Amunisi ini memiliki sensor yang dapat mendeteksi target yang muncul. Tergantung pada ukuran dan berat model, ia dapat bertahan di udara antara 15 dan 40 menit, dengan jangkauan 10 hingga 40 kilometer (6-25 mil)."Tidak seperti drone besar, ia tidak membutuhkan lapangan terbang atau banyak infrastruktur untuk diluncurkan," kata Michel. "Dan tidak seperti rudal, ini memberi Anda waktu untuk mengidentifikasi target, mendapatkan kesadaran situasional, dan kemudian secara harfiah mengarahkan drone rudal ke target."[IT/AR]