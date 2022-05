NYT: Intelijen AS Membantu Ukraina Membunuh Jenderal Rusia

IslamTimes - Amerika Serikat telah memberikan informasi intelijen tentang unit Rusia yang telah membantu pasukan Ukraina membunuh banyak jenderal Rusia dalam perang Ukraina, menurut New York Times.

Mengutip pejabat senior AS, Times melaporkan pada hari Rabu (4/5) bahwa Washington memberi Ukraina perincian tentang perkiraan pergerakan pasukan Rusia dan lokasi di samping perincian tentang markas militer bergerak Rusia.Rincian itu serta intelijen Ukraina sendiri membantu pasukannya untuk melakukan serangan artileri dan serangan lain yang telah membunuh perwira Rusia, kata surat kabar itu.Pejabat Ukraina mengatakan mereka telah membunuh hampir 12 jenderal di garis depan, menurut New York Times.Ditanya tentang intelijen yang diberikan kepada Ukraina, juru bicara Pentagon John F. Kirby mengatakan bahwa "kami tidak akan berbicara dengan rincian informasi itu," namun, dia mengakui bahwa AS memberikan "Ukraina dengan informasi dan intelijen."Sejak Rusia memulai operasi khusus di Ukraina pada Februari, badan intelijen AS telah menggunakan berbagai sumber, termasuk satelit rahasia dan komersial, untuk melacak pergerakan pasukan Rusia.Sementara itu, Amerika Serikat telah memberikan pelatihan kepada pasukan Ukraina di berbagai lokasi di Eropa.Pada hari Rabu (4/5), para pejabat militer mengatakan AS saat ini sedang meningkatkan pelatihan senjatanya, dengan ratusan sekarang dilatih tentang sistem artileri, drone, dan radar.Pada awal April, Pentagon mengatakan telah melatih selusin tentara Ukraina tentang cara menggunakan drone Switchblade, yang sering disebut sebagai "drone kamikaze" atau "munisi berkeliaran," karena mereka dapat terbang di atas target sebelum menabrak dan meledakkan diri. serangan presisi.Sekarang, lebih dari 220 orang Ukraina telah dilatih tentang artileri AS, khususnya M777 Howitzer, sebuah sistem yang dapat mencapai target hingga 18 mil jauhnya dengan peluru 155 mm.Juga, pada hari Minggu, 20 tentara Ukraina lainnya menyelesaikan kursus pelatihan selama seminggu tentang sistem udara tak berawak Phoenix Ghost yang baru dikembangkan.“Dan masih banyak lagi yang akan datang,” kata seorang pejabat senior militer AS Senin, menambahkan bahwa 50 lebih warga Ukraina akan memulai pelatihan mereka di salah satu lokasi akhir pekan ini.“Kami menjalankan mereka melalui kursus yang disederhanakan di sini pada peralatan baru yang akan mereka terima. Tujuan dari semua ini adalah untuk mendapatkan mereka kembali secepat mungkin, sehingga kemudian mereka dapat melatih orang lain dalam pasukan mereka pada peralatan, ”Jenderal Joseph Hilbert, kepala Komando Pelatihan Angkatan Darat ke-7 di Eropa, mengatakan kepada wartawan Selasa.Pelatihan AS terhadap pasukan Ukraina bukanlah hal yang baru, meskipun telah melakukan beberapa penyesuaian tentang bagaimana melakukan pelatihan tersebut sejak awal konflik Ukraina.Selama tujuh tahun terakhir, AS telah melatih sekitar 23.000 tentara Ukraina di dalam negeri, menurut Hilbert.[IT/r]