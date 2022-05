AS Melatih Pasukan Ukraina di Bekas Pangkalan Wehrmacht Nazi

IslamTimes - Militer AS saat ini sedang melatih pasukan Ukraina untuk mengoperasikan howitzer baru, drone, dan peralatan lain yang dipasok NATO di jajaran Grafenwoehr di Jerman selatan, kepala Komando Pelatihan Angkatan Darat ke-7 mengkonfirmasi pada hari Rabu (4/5).

Brigadir Jenderal Joseph Hilbert mengatakan kepada wartawan bahwa militer AS telah melatih lebih dari 20.000 tentara Ukraina selama tujuh tahun terakhir, untuk mengantisipasi konflik dengan Rusia.Grafenwoehr, terletak di Bavaria timur, awalnya dibangun oleh Kekaisaran Jerman menjelang Perang Dunia Pertama. Itu diperluas oleh Wehrmacht pada tahun 1938 dan digunakan untuk berlatih taktik Blitzkrieg. Militer AS mendudukinya pada tahun 1945 dan telah mengoperasikannya sejak saat itu.Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Hilbert mengkonfirmasi laporan sebelumnya bahwa pasukan Garda Nasional Florida sedang melatih pasukan Ukraina mengoperasikan howitzer M777 baru yang dikirim oleh AS sebagai bantuan militer ke Kiev.Kelompok pertama, yang menurut pejabat Pentagon pada Senin berjumlah 170 instruktur, telah kembali ke Ukraina, sementara 50-60 lainnya sedang menyelesaikan pelatihan mereka, kata Hilbert.“Mereka memahami bagaimana mengoperasikannya dan menggunakannya seefektif yang mereka bisa sendiri dan sesuai dengan taktik dan doktrin mereka sendiri,” kata Hilbert, mengacu pada perangkat keras baru. Dia menyebut pasukan Ukraina yang datang ke Jerman untuk pelatihan "sangat termotivasi, sangat profesional," menurut komentar yang dilaporkan oleh Bloomberg News.Hilbert mengungkapkan bahwa AS telah menghabiskan sekitar $ 126 juta selama tujuh tahun terakhir untuk melatih pasukan Ukraina, termasuk membangun seluruh pangkalan di Ukraina barat untuk tujuan tersebut. Sekitar 23.000 tentara telah dilatih di Ukraina pada Januari 2022, katanya.[IT/r]